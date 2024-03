Xbox et Microsoft dévoilent leur participation à la Game Developers Conference 2024

Xbox et Microsoft annoncent leur participation à la Game Developers Conference 2024 à travers le site officiel Microsoft Game Dev. Préparez-vous à une immersion totale dans l'univers du jeu vidéo avec des sessions, des panels et des activités Xbox incontournables lors de cette conférence, qui se tiendra du 18 au 22 mars 2024.

Alors que la GDC, la plus grande conférence de développeurs de jeux au monde, revient à San Francisco, Microsoft et Xbox seront présents pour impliquer et soutenir les développeurs, les éditeurs et les partenaires technologiques de l'industrie. Les deux opérateurs s’engagent à soutenir les développeurs de jeux sur toutes les plateformes, partout dans le monde, à chaque étape du développement. Leur message est clair : Microsoft et Xbox sont là pour dynamiser vos jeux et renforcer vos équipes.

Des têtes d'affiche de chez Xbox, Activision, Blizzard et King présenteront des avancées révolutionnaires dans le domaine du jeu et partageront des stratégies de développement communautaire lors de la GDC 2024. Les équipes de Microsoft Technology, soutenues par des partenaires, animeront également des panels dédiés à l'exposition de nouveaux outils, logiciels et services conçus pour accélérer le processus de développement des jeux, accroître l'engagement des gamers et faciliter le développement des créateurs.

Pour plus d'informations, consultez le programme complet sur l’article publié sur le site Microsoft Game Dev.