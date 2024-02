Mohamed Adel Chehida - Avec Ghali crions tous: Stop au génocide

La 74e édition du festival de la chanson italienne le plus connu au monde, le «Festival de San Remo», s'est clôturée le 10 février 2024 avec le succès de jeunes talents de la nouvelle génération nés dans les années 2000.

Angelina Mango du sud de l'Italie, Geolier jeune rappeur de Naples, Annalisa et en quatrième position l'italo-tunisien Ghali.

Comme à chaque édition, les polémiques n'ont pas manqué par rapport à divers sujets tels que les messages subliminaux et les sous entendus, le système de télévote, mais l'encre a coulé davantage à propos des paroles de la chanson de Ghali intitulée «Casa Mia», qui évoque entre autres le bombardement des hôpitaux et crie à la paix, faisant allusion à ce qui se passe à Gaza.

Ghali, un jeune rappeur né à Milan de parents tunisiens, a grandi dans les quartiers populaires de la périphérie milanaise alors que son père était en prison pour des problèmes liés à la drogue. Élevé par sa mère, combattante de la vie travaillant comme concierge dans une école, Ghali est devenu célèbre grâce à sa musique et à ses chansons qui abordent les problèmes de sa génération en Italie. Il n'a jamais caché ses origines tunisiennes tout en ayant une forte identité italienne. D'ailleurs, il n'a pas hésité à chanter sur le «Palco de San Remo» la fameuse chanson de Toto Cotugno «Io Sono Italiano Vero» (Je suis un vrai Italien), un message à tous ceux qui essaient de mettre en doute la citoyenneté des deuxièmes et troisièmes générations des enfants d'immigrés. Durant la dernière soirée de compétition samedi soir sur Rai1, avec 15 millions de spectateurs (soit 74 % de parts de marché) et une diffusion en direct sur Eurovision, Ghali, après avoir chanté à côté d'une mascotte représentant un alien extraterrestre, a remercié le public, le présentateur Amadeus et bien sûr sa maman présente pour le soutenir, tenant une pancarte sur laquelle était écrit: "Tu es mon seul vainqueur, mon amour je t'aime beaucoup". Ghali s'est dirigé vers sa mascotte, lui demandant si l'alien avait un message pour nous, terriens. L'extraterrestre a chuchoté à l'oreille de Ghali et ce dernier, après un instant de silence, a prononcé haut et fort: Stop au génocide.

Des applaudissements nourris de la part des spectateurs, avec un instant de silence d'Amadeus qui ne s'attendait pas à ce type de message sur un sujet tabou. Immédiatement, les agences de presse, les publications sur les réseaux sociaux et les journaux en ligne ont réagi. Un appel, celui de Ghali, admiré fortement par les communautés tunisiennes et arabes vivant en Italie ainsi que par tous ceux qui sont en faveur d'une justice pour le peuple palestinien vivant à Gaza, bombardé quotidiennement par le régime d'apartheid israélien. Immédiatement également, la contre-offensive de l'ambassadeur israélien à Rome sur Twitter, contre la Rai, écrivant qu'il est scandalisé : "Je retiens qu'il est honteux que le plateau du festival de San Remo soit utilisé pour diffuser la haine et la provocation de manière superficielle et irresponsable, sans parler des victimes du 7 octobre et des otages auxquels le festival devait exprimer sa solidarité. Il est malheureux que rien de cela n'ait été fait". Ghali, courageux, a répliqué au tweet sur les antennes de la Rai, dans l'émission "Domenica In", en affirmant qu'il avait écrit sa chanson bien avant le 7 octobre et que depuis l'âge de 13 ans, il avait commencé à aborder ces thèmes. Il a ajouté que les choses ne vont pas bien si l'on continue à utiliser la politique de la terreur, que l'on a l'impression que les gens ont peur de perdre quelque chose en dénonçant ce qui se passe actuellement, en criant à la paix, faisant allusion aux politiciens et journalistes qui ont peur des contre-offensives du pouvoir sioniste et de son réseau. Ghali a ajouté que lui aussi était un enfant qui avait des rêves à réaliser, tout comme tant d'enfants bombardés qui meurent tous les jours. Eux aussi peuvent devenir des artistes, des médecins et des stars.

Cher Ghali, on ne peut que te féliciter d'abord pour ta belle chanson, ta belle performance et ta quatrième place au classement, et surtout pour avoir crié courageusement haut et fort stop au génocide.

Mohamed Adel Chehida