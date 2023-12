Sadok Kallel et Mohamed Jaoua appellent à l’enseignement des mathématiques dès l’école de base

Deux éminents mathématiciens tunisiens, Sadok Kallel et Mohamed Jaoua ont appelé à remettre l’acquisition du savoir digital et des mathématiques au cœur de l’enseignement, dès l’école. Le monde est devenu mathématique, ont-ils souligné, appelant à « une prise en considérations des enjeux du digital et de la data pour ne pas rater la 4ème révolution. » S’exprimant lors de la présentation, dimanche à Borj El Kallel, des mémoires de Mohamed Jaoua, « Destin de Sta », devant un public fourni, ils ont insisté sur l’adoption d’une démarche pédagogique innovante et attractive, qui ne laisse aucun élève décrocher.

S’intéressant de près à la formation des formateurs, Sadok Kallel, titulaire d’un doctorat obtenu à la Stanford University aux Etats-Unis d’Amérique et d’un Post doc au Mathematical l’institut mathématiques au Canada, a indiqué qu’il est important de fertiliser le terreau tunisien afin de faire éclore le plus grand nombre possible de jeunes mathématiciens. Personne ne doit rester en rade, et chacun doit bénéficier de toutes les chances de réussite, a-t-il déclaré. Professeur en mathématiques à l’Université américaine de Sharjah, aux Emirats arabes unis (UAE), spécialement venu pour modérer cette rencontre, Sadok Kallel est parmi les fondateurs de l’Institut méditerranéen des sciences mathématiques (MIMS), implanté à la Cité des Sciences à Tunis en 2013. Comment faire aimer les mathématiques par des élèves qui en ont rapidement décroché ? Quelles carrières d’avenir pourraient s’ouvrir à ceux qui se sont spécialisés dans les mathématiques appliquées en l’absence de grandes industries à même de les accueillir ? Et quelles conditions réunir afin de promouvoir la recherche scientifique et l’enseignement supérieur dans cette discipline ? Autant de questions qui ont été au cœur d’un débat fécond entre un public très intéressé et les professeurs Kallel et Jaoua. Ouvrant la séance, au nom de l'Association des Amis des Arts Plastiques, Dorra Sellami, à l'efficacité discrète, a su imprimé d'emblée une excellente ambiance et réuni en faveur de sa réussite, avec son éuqipe, les meilleures dispositions

A la faveur de cette rencontre, Me Abdessalem Kallel, qui a mis le borj familial à la disposition d’activités culturelles et sociales, a offert la médaille spéciale de Borj Kallel à Mohamed Jaoua, « en hommage à son remarquable apport académique et scientifique à l’Université tunisienne et pour ses nombreuses réalisations dans le domaine de l’enseignement du savoir et du savoir-faire. »