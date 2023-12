Libye:En attendant une vision économique claire…

Les dégâts causés par les inondations à Derna en septembre dernier ont été très lourds, leurs coûts sans doute très élevés ne sont pas encore estimés en détail, ni budgétisés. Les ressources libyennes en hydrocarbures permettront cependant de les éponger sans difficulté, les prix mondiaux demeurant élevés. Les perspectives économiques à moyen terme «restent positives», estime le Fonds monétaire international (FMI). Ne pouvant pas dépêcher une mission sur le terrain en Libye, c’est à Tunis que le Fonds a envoyé une équipe du 13 au 16 novembre 2023 «pour discuter de l'évolution économique et financière de la Libye, des perspectives macroéconomiques et des priorités politiques et de réforme du pays.»

«Il est urgent, déclare le chef de la mission, d’avoir une vision économique claire pour le pays. À court terme, la Libye a besoin d’un budget pour soutenir la crédibilité de sa politique, car des dépenses budgétaires non ciblées compliquent la mise en œuvre de la politique macroéconomique. À moyen terme, le pays a besoin d’une stratégie économique pour se diversifier en s’éloignant des hydrocarbures et favoriser une croissance plus forte et plus inclusive tirée par le secteur privé. Réduire les subventions non ciblées libérerait des ressources pour des dépenses sociales et des investissements productifs mieux ciblés. À plus long terme, les efforts de réforme structurelle devraient se concentrer sur le renforcement des institutions, l’amélioration du cadre de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme (LAB/CFT) et la résolution des problèmes de corruption et de gouvernance.»