Après la réussite de la 1ere édition qui a tenu toutes ses promesses, RedStart Tunisie et ses partenaires annoncent le lancement de la 2èmeédition des journées de l’innovation et de l’entreprenariatIPDAYS 2023 qui se tiendront les 30/11 et 1er/12/2023 à l’hôtel l’Occidental (Ex Le Paris -Lac1).

Un rendez-vous exceptionnel réunissant +40 intervenants et experts nationaux et internationaux pour explorer les opportunités qui émergent de l'intersection entre l'économie verte, bleue et circulaire, l’économie orange, ainsi que l’économie sociale et solidaire.

Ces thématiques qui répondent aux objectifs du développement durable constituent une réponse à un besoin de plus en plus important à travers le monde : l’émergence d’un écosystème et d’entrepreneurs qui allient rentabilité et durabilité.

En effet, Les limites des modèles économiques traditionnels mettent en péril notre environnement et exacerbent les inégalités.

RedStart Tunisie et ses partenaires, à travers Les IPDAYS 2023, cherchent à répondre à cette problématique en explorant des opportunités innovantes à l'intersection de ces nouvelles économies.

Avec plus que 40 intervenants et experts nationaux et internationaux, dont des praticiens de renommée et des universitaires confirmés, qui se produiront dans 5 panels de discussion, alimentant 7 ateliers de formation et 4 Masterclass,les IPDAYS se positionnent comme une expérience immersive dans les tendances émergentes, où la créativité, l'inclusion sociale, et les opportunités durables sont au cœur des discussions.

Cette édition se démarque par une synergie d'idées novatrices et d'ateliers pratiques, propulsant ainsi les IPDAYS 2023 au sommet dupartage, de l’apprentissage et de l'innovation économique.

RedStart Tunisie et ses partenaires s'engagent à créer une plateforme dynamique, favorisant le dialogue entre d’éminents experts du domaine économique et des entrepreneur.es avides de savoir et de connaissances.

Cette année les IPDAYS 2023 incarnent la convergence audacieuse des idées et des actions, ouvrant la voie à une nouvelle ère d'opportunités économiques, durables et inclusives.

Pour plus d'informations et pour vous inscrire, veuillez visiter : Lien d'Inscription