Huawei Seeds for the Future 2023: Une nouvelle édition et de nouvelles opportunités

Huawei Tunisie a organisé en partenariat avec le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la cérémonie annuelle 2023 du programme Seeds for the Future& ICT Academy, ce lundi 13 novembre 2023 à Tunis.

L’événement a réuni, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Moncef Boukthir, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, M. Wan Li, le Président de Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale), M. Terry He ainsi que le Directeur Général de Huawei Tunisie, M. Liang Feihu.

Le programme «Seeds for the Future» a été lancé en Tunisie depuis 2015. Pour cette nouvelle édition, 22 étudiants tunisiens ont été sélectionnés pour participer à une formation de 7 jours auprès des meilleurs experts internationaux, chinois et tunisiens.

Lors de son discours d’ouverture, le ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique de Tunisie M. Moncef Boukthir a exprimé sa sincère reconnaissance à Huawei Tunisie pour avoir offert des opportunités enrichissantes à certaines des écoles d'ingénieurs et aux étudiants les plus prometteurs. Il a indiqué: «L'engagement de Huawei envers les jeunes talents tunisiens est palpable, et nous espérons que cette collaboration fructueuse perdurera dans le futur». Le ministre a, par ailleurs, mis le point sur l’importance de cette formation qui offre aux étudiants tunisiens des opportunités à saisir. Selon lui, investir dans la jeunesse d’aujourd’hui et de demain apparaît primordial pour l’avenir économique et social du pays. Il a aussi, rappelé, la volonté de renforcement des relations bilatérales entre la Tunisie et la Chine: «Nous sommes satisfaits de notre coopération actuelle avec la Chine et nous cherchons à élargir nos liens, notamment à travers des programmes bilatéraux et des projets de recherche communs. Nous aspirons à intensifier les échanges entre nos universités et centres de recherche respectifs», a-t-il souligné.

De sa part, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, M. Wan Li, a salué la performance de Huawei et son engagement en faveur des étudiants Tunisiens. Il a également applaudi la coopération fructueuse entre la Tunisie et la Chine en matière de technologies, et de formation des talents en souhaitant accentuer les efforts de coopération. Il a dans ce contexte, exprimé son désir «d’approfondir la coopération en matière d'innovation scientifique et technologique avec la Tunisie, de partager des données, des technologies, des connaissances et des expériences et d’encourager davantage d'entreprises chinoises de qualité à participer à la coopération bilatérale». Il a également souligné «l’importance de soutenir conjointement la formation des talents numériques tunisiens et le renforcement des capacités d'innovation pour permettre le développement durable des technologies numériques, répondre ensemble aux défis mondiaux tels que le changement climatique et la gouvernance de l'intelligence artificielle».

La présence deM. Terry He,Président de Huawei Northern Africa (Afrique du Nord, de l’Ouest et Centrale) lors de cet évènement montre l’importance que revêt la Tunisie pour Huawei dans le monde et en Afrique. Intervenant à cette occasion, il a expliqué, que la jeunesse est l’avenir de l’humanité. Il a ainsi valorisé la formation qui vise à soutenir la transformation numérique. Il a indiqué: «Les talents sont la clé pour faire la différence. Nous devons constamment doter notre jeune génération des dernières technologies, c'est pourquoi Huawei continue d'investir dans le développement des talents. Nous collaborons avec 68 universités et instituts pour créer des académies des TIC et avons lancé le programme Seeds for Future depuis 2015 afin de promouvoir les dernières technologies numériques. À ce jour, 136 étudiants tunisiens en TIC ont rejoint le programme Seeds for the Future, et plus de 7 000 étudiants ont participé au projet ICT Academy».

Cette cérémonie annuelle a souligné la clôture de l'année scolaire 2022-2023 en reconnaissant et honorant les académies, les instructeurs ainsi que les étudiants du programme ICT Academy. L'objectif global de Huawei ICT Academy est de contribuer à faire de la Tunisie un hub régional pour les talents du numérique, en formant la nouvelle génération aux dernières avancées technologiques.

Il convient de noter que Seeds for the Future et ICT Academy sont les programme RSE phares de Huawei au niveau mondial. Ceux-ci ont pour objectif de construire un écosystème TIC plus fort, en identifiant et promouvant les jeunes talents dans le domaine de la technologie et de contribuer à leur formation et leur développement professionnel.