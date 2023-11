«Le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique» et Prologic Tunisie lancent le projet de Cloud sectoriel basé sur une technologie Huawei,en faveur de 13 universités Tunisiennes

Dans le cadre de l'accélération de sa stratégie digitale, le ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a lancé officiellement en partenariat avec Prologic Tunisie, le leader du marché des équipements et des services informatiques et Intégrateur historique des solutions de Huawei, la mise en œuvre de projet «Cloud sectoriel du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique».

Ce projet qui bénéficie à 13 universités tunisiennes sera piloté et géré par le Centre de Calcul El-Khawarizmi (CCK),il vise à répondre aux besoins croissants de la communauté universitaire en matière de services numérique de haute qualité, de capacité de stockage, de traitement des données, notamment dans le domaine de Big Data et de l’intelligence Artificielle (AI).

La cérémonie de lancement du projet a été marquée par la présence du ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, M. Moncef Boukthir, l’ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie, M. Li Wan, la directrice générale du Centre de Calcul El-Khawarizmi (CCK) Mme. Sawssen Krichene, le directeur général adjoint de Prologic Tunisie, M. Mahmoud Bouden et M. Lyes Ben Othmen, ainsi que des représentants de Huawei et des 13 universités bénéficiaires.

Le projet Cloud sectoriel mis en place par Prologic et Huawei et piloté par le Centre de calcul Khawarizmi permettra de soutenir et renforcer les efforts du ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique son infrastructure numérique et ce à travers les solutions et les logiciels technologiques innovantes qui y seront fournis.

Prologic Tunisie, leaderdu marché des équipements et des services informatiques et Intégrateur Officiel des solutions de Huawei, fait partie du groupe SMART Tunisie, cotée à la Bourse et acteur majeur de la distribution de produits et solutions IT en Tunisie.