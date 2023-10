Les journées Tuniso-Européennes de la Science et de l'Innovation –TESI 2023: 20ème anniversaire de la coopération Scientifique et Technologique UE-TUN

A l’occasion du 20ème anniversaire de la coopération Tuniso-européenne dans le domaine de la science et de la technologie, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et la Délégation de l’Union européenne en Tunisie organisent la 2ème Edition des journées Tuniso-Européennes de la Science et de l'Innovation –TESI 2023.

En 2003, la Tunisie a été le premier pays à signer un accord scientifique et technologique avec l’Union européenne permettant d’initier une coopération fructueuse qui se poursuit à ce jour dans le secteur de la science et de la recherche. En effet, une multitude de programmes, de projets et de dispositifs ont été lancés dans le cadre de ce partenariat, dont notamment le programme Erasmus +, Mobidoc, Horizon 2020, Horizon Europe et plus récemment les projets SWAFY (Science With And For Youth) destiné à promouvoir la science auprès des jeunes tunisiens et le projet ARESSE (Appui à la Recherche et l’Enseignement Scientifique pour le Secteur de l’Environnement).

Les Journées TESI se déroulent du 16 au 20 octobre 2023 à la Cité de la Culture et sont organisées sur plusieurs sessions (conférences, panels de success stories, pavillons et débats) couvrant tous les aspects de cette coopération, de la conception des politiques aux projets et actions de terrain, en passant par le bilan des 20 ans de coopération Tuniso-Européenne, les programmes phares de financement de la recherche, les opportunités de mobilité et de financement des chercheurs, universitaires ainsi que les défis et perspectives de cette coopération. A cet effet, une exposition des projets menés dans le cadre de ce partenariat a été organisé ainsi qu’une compétition de robotique (ROBOTS BATTLE) destinée à plus de 2 000 jeunes tunisiennes et tunisiens.

Une multitude d’acteurs du système national et international de l’éducation, de la recherche et de l’innovation était présent: étudiants, chercheurs, enseignants, universités, petites et moyennes entreprises, start-ups, clubs et associations scientifiques, organisations non gouvernementales en lien avec les activités scientifiques et innovantes, partenaires institutionnels et privés et missions diplomatiques ainsi que des responsables au plus haut niveau de la R&I de l’Union européenne et de la Tunisie.

La Célébration officielle des 20 ans de coopération scientifique quant à elle a eu lieu le mercredi 18 octobre au Théâtre des Régions et a été ouverte par Pr Moncef BOUKTHIR, Ministre de l’Enseignement Supérieur, Son Excellence M. Marcus CORNARO, Ambassadeur de l’UE en Tunisie et Mme Signe RATSO, Directrice Générale adjointe de la Recherche et de l’Innovation à la Commission européenne.

Pour plus d’informations, consultez la page Facebook de l’événement: https://www.facebook.com/EUTunisie