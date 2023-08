Illustre économiste d’origine tunisienne, Daniel Cohen est décédé

Brillant économiste, spécialiste de la dette souveraine, Daniel Cohen, natif de Tunis, est décédé dimanche à l’âge de 70 ans. Auteur d’ouvrages de références et lauréat dès le début des années 2000 de grands prix du livre, il était professeur à l’École normale supérieure et membre fondateur de l’École d’économie de Paris. Sa mort a suscité de vifs hommages.

« Daniel Cohen n’était pas seulement un économiste brillant ou un auteur à succès, écrit Elyès Jouini qui l’a connu de près. C’était également un intellectuel passionné, un esprit d’une vivacité et d’une curiosité exceptionnelles, un conférencier, un collègue, un enseignant, avide de partager ses idées, un ami toujours prêt à s’engager et à apporter son soutien. Il laissera une immense place dans le débat public, dans la communauté des économistes et dans l’esprit et le cœur de ses amis. Paix à son âme et toutes mes condoléances à son épouse Martine et à sa fille, Pauline.

Ancien du Lycée Carnot de Tunis il a été d’un soutien inconditionnel à la Tunisie depuis 2011. Sa dernière intervention en Tunisie était sur le thème « comprendre les causes et conséquences du populisme », c’était à Beït al-Hikma, le 9 février 2021.

Le président Macron a salué « un homme d’idéal et de transmission. De débats et d’engagement ». « Nous perdons un grand intellectuel, un économiste qui fit rayonner notre recherche française, un humaniste sincère. » Pour la première ministre, Elisabeth Borne, « sa vision de l’économie française et des grandes révolutions, notamment numérique, manqueront au débat public ». L’ancien président François Hollande évoque, lui, « une immense perte pour la recherche économique et pour l’analyse [des] sociétés », et rappelle que l’économiste « avait contribué à éclairer nos choix sur la crise financière et celle des dettes souveraines ».