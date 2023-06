Quand Fatma Bouvet revient dans «L’odeur d’un homme» sur une Tunisie post 2011

Par Rafic Zribi - Paris - Au travers de «L'Odeur d'un Homme» le lecteur traverse avec finesse les tourments de l'amour et de l'engagement politique pendant la révolution tunisienne. L'histoire d'Inès et Youssef offre un regard fascinant sur la société tunisienne du point de vue de sa diaspora notable expatriée tout comme des tunisiens resté sur place durant le soulèvement de 2011 et où l'odeur devient un moyen de décrypter le monde et de révéler les passions les plus profondes.

Le personnage d'Inès, qui décrypte le monde à travers son odorat, apporte une dimension unique au récit. Les odeurs qui l'entourent sont décrites avec une intensité saisissante, des effluves écœurantes des mondains clinquants jusqu'à l'odeur enivrante de son village natal.

Ce roman soulève des questions profondes sur l'identité et l'appartenance culturelle et politique qui feront écho dans notre monde devenu si complexe. Inès, partagée entre la Suisse et la Tunisie, incarne le dilemme des expatriés. Son retour à Béja, son village natal, est un moment clé où l'amour pour son pays d'origine renaît en elle par nostalgie porté par l’extraordinaire des événements de la scène politique et sociale. L'auteure explore avec subtilité cette dualité entre rejet et attachement, offrant une réflexion nuancée sur les racines et les liens qui nous façonnent.

Les personnages d'Inès et Youssef, engagés politiquement, nous font découvrir l'ivresse du combat pour un avenir meilleur. L'autrice tisse habilement la romance et l'engagement politique, créant ainsi une histoire captivante qui nous pousse à réfléchir sur les liens entre l'amour personnel et l'amour pour sa terre natale.

Comme un fil d’Ariane qui lie notre réalité à celle du livre, un incident remarquable lors d’une séance de signature du livre, un homme retrouve l'odorat perdu par le Covid grâce à l'odeur de l'essence de myrrhe émanant du livre, qui ajoute une touche de magie et de transcendance à l'histoire et souligne la puissance des odeurs pour évoquer des émotions et des souvenirs profonds.

L’odeur d’un homme

De Fatma Bouvet

Editions Au Pont 9, 2023, 208 pages

R.Z