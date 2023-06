Star Solar apporte de nouvelles alternatives dans le photovoltaïque en Tunisie grâce à son partenariat avec Trina Solar et Growatt

Star Solar, entreprise tunisienne agissant dans le domaine de l’énergie solaire, filiale du groupe 3star Company, annonce qu’elle est désormais le distributeur officiel en Tunisie de deux opérateurs internationaux parmi les leaders mondiaux de leur secteur: Trina Solar, fournisseur de modules photovoltaïques, et Growatt, spécialisé dans les onduleurs électriques.

« Trina Solar est classée parmi les trois premières marques mondiales. Elle symbolise l’excellence et la haute qualité. Growatt est, pour sa part, un leader mondial dans la fabrication des modules résidentiels, possédant une expertise technique sans égale en la matière », a annoncé M. Lassaad Chaari, fondateur de la société Star Solar, lors d’un séminaire professionnel organisé le 25 mai courant à Tunis.

Cette coopération tripartite va permettre de proposer au marché tunisien des solutions innovantes à moindre coût, notamment pour le résidentiel. « Nous travaillons sur une offre d’installation photovoltaïque résidentielle qui sera lancée bientôt avec un coût très compétitif », a également déclaré le responsable de la société.

En vertu de ces nouveaux partenariats, Star Solar met désormais à la disposition de ses clients en Tunisie une large gamme de modules photovoltaïques Trina Solar et distribue une large gamme d’onduleurs Growatt en assurant la continuité et la disponibilité du stock, le service après-vente et la réparation.

De son côté, M. Abdellatif Kallel, directeur Marketing de Star Solar, a annoncé que ces partenariats s’appuient sur des équipements photovoltaïques de haut de gamme et sur un service après-vente de qualité. « Nous offrirons une garantie de 7 ans pour les onduleurs et de 12 ans pour les panneaux photovoltaïques », a-t-il indiqué lors de l’événement, ajoutant que la société se tournera également vers le marché africain dans une prochaine étape.

3star Company, en sa qualité de distributeur officiel de Samsung Electroménager en Tunisie, dispose d’un réseau de 62 agences réparties sur tout le territoire. Dans une démarche de synergies, ce réseau constituera autant de points de vente pour Star Solar. « Cela va de toute évidence nous donner des ailes pour nous envoler et fournir un service rapide et de proximité à nos clients », a encore ajouté M. Kallel.

Le fabricant Trina Solar propose à cet effet une large gamme de panneaux photovoltaïques de différentes puissances. Techniquement, il se distingue par sa capacité à proposer des cellules de grandes tailles permettant d’être découpées en trois au lieu de deux. Ce qui offre ainsi plus d’alternatives techniques à l’installation et plus de flexibilité, d’autant plus qu’elles ont une performance mécanique supérieure par rapport aux panneaux équivalents et en comparaison même avec des panneaux plus petits.

M.Mehdi Alami, représentant de Trina Solar pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique francophone, présent à Tunis à l’occasion du séminaire, a mis en exergue la durabilité de la coopération souhaitée. « Nous parlons dans notre domaine de partenariat sur le long-terme. Il est donc important d’avoir un partenaire qui sera encore présent dans 25 ou 30 ans. C’est donc une garantie pour tout acheteur qui nous trouvera même après 25 ans ou plus », a-t-il affirmé.

Le troisième maillon de cette chaîne de partenariat est constitué de la société Growatt, qui fournit une large gamme de solutions photovoltaïques intelligentes pour des installations résidentielles, commerciales et publiques. Mme Christine Wang, directrice des Ventes Afrique pour Growatt, à Tunis à l’occasion du séminaire organisé par Star Solar, a formulé le vœu que ce partenariat soit une occasion d’apporter les solutions énergétiques intelligentes les meilleures. « Nous avons choisi Star Solar parce qu’il s’agit d’une société compétente côté technique et service après-vente » a-t-elle souligné.

De son côté, M.Amine Sadek Bekheouche, Product Manager Growatt, Afrique et Moyen-Orient, a présenté les spécificités techniques des produits de la marque, ajoutant qu’outre les onduleurs photovoltaïques proposés, l’entreprise disposait également de chargeurs pour les véhicules électriques.

A propos de 3star Company

Le groupe tunisien 3star Company, établi en 2015, opère dans plusieurs activités et compte aujourd’hui 6 entreprises. Il a débuté son parcours en tant qu’entreprise axée entièrement sur l’industrie des produits électriques et d’électroménager. Son succès repose sur une approche centrée sur les personnes, les processus, les produits et les partenaires. Le groupe est certifié ISO. Il est le distributeur officiel de Samsung Electroménager avec un réseau de 62 agences réparties sur tout le territoire tunisien. Le groupe emploie 105 personnes et son capital est de 1 million de dinars.

A propos de Star Solar

Créé en 2022, Star Solar est le nouveau-né du groupe 3star Company. La société opère en tant que distributeur d’équipements photovoltaïques complets. Elle agit également dans le domaine des énergies renouvelables. Star Solar offre des équipements photovoltaïques et matériaux de qualité sur mesure adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels (industriels, tertiaires et agricoles).La vision de Star Solar est de disposer de partenariats avec les meilleurs fabricants mondiaux, d’offrir une diversité de produits et assurer disponibilité, accompagnement technique et services après-vente.

A propos de Trina Solar

Trina Solar a fêté en 2022 son 25e anniversaire. Elle est donc le plus ancien fabricant de panneaux photovoltaïques opérant actuellement. La marque est présente sur les cinq continents. La société a livré fin 2022 plus de 120 GW. Cela veut dire qu’elle est le deuxième plus grand fabricant de tous les temps. Elle emploie plus de 20.000 personnes dans le monde.

A propos de Growatt

Growatt fournit une large gamme de solutions photovoltaïques intelligentes pour des installations résidentielles, commerciales et publiques. La capacité des onduleurs photovoltaïques de la gamme Growatt varie de 0,75 kW à 253 kW. L’entreprise propose également les chargeurs pour les véhicules électriques intelligents qui peuvent être utilisés dans divers domaines, notamment résidentiels et commerciaux. Leur capacité varie de 3 à 22 kW en courant alternatif et de 20 à 40 kW en courant continu. Grâce au système GroHome mis en avant et au mode de charge par liaison photovoltaïque, les utilisateurs peuvent télécommander et charger leurs véhicules électriques avec une énergie 100 % propre.