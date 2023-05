La fondation Suisse Globethics s’installe en Tunisie

Après une dizaine d’années de présence informelle en Tunisie, la fondation suisse Globethics, la première plateforme au monde d’enseignement, de réflexion et de production de contenu en matière éthique a décidé de s’établir en Tunisie à travers un bureau régional couvrant la région MENA (Moyen Orient et Afrique du Nord). Globethics est présente au niveau international à travers neuf bureaux régionaux qui couvrent l’espace géographique mondial. L’honneur échoit à la Tunisie d’accueillir le bureau qui va rayonner sur toute la région.

Ce choix est loin d’être fortuit. Il est le résultat d’une dizaine d’années de collaboration sur des thématiques d’actualité avec la Tunisie représentée par Kamel Ayadi, l’ancien Ministre de la Gouvernance et expert actif au niveau international sur les sujets de gouvernance, et d’éthique. C’est donc à lui que reviendra de superviser le centre régional d’après une décision du conseil d’administration de la fondation tenu il y a deux mois au Brésil. Le bureau a approuvé la décision de créer un centre régional et de nommer Kamel Ayadi en tant que consul régional.

La fondation vient d’adopter il ya juste trois mois sa stratégie quinquennale organisée autour de quatre axes: Education, Développement Durable, l’éthique numérique et Paix et Gouvernance responsable. La stratégie élaborée et présentée par le nouveau directeur exécutif Fadi Daou lors d’une grande manifestation a renforcé l’orientation internationale de la fondation et la valorisation de l’apport de la région MENA à la réflexion éthique. La fondation Globethics s’inspire de toutes les cultures et de toutes les religions pour donner une plus grande légitimité à sa renommée en tant que source d’expertise et de conseil en matière d’éthique.

Intelligence Artificielle et enjeux éthiques

L’inauguration du bureau et le lancement du centre régional auront lieu le 12 juin. Cet évènement sera marqué par l’organisation d’un séminaire international qui débattra d’un thème d’une brûlante actualité: «Intelligence Artificielle: Enjeux éthiques et impacts sociaux». Un thème d’une grande actualité au vu de l’explosion récente de cette technologie avec tous les défis qu’elle engendre. A l’occasion de ce séminaire Globethics signera des conventions de partenariats avec des universités publiques et privées tunisiennes qui serviront comme cadre pour initier une coopération agissantes en vue d’appuyer les universités tunisiennes dans le renforcement et l’introduction de l’enseignement éthique. Lors de ce séminaire le président fondateur de Globethics le professeur Stueckelberger présentera son dernier livre: data ethics. L’UNSECO sera également représentée par une intervention sur le rôle de cette organisation dans ce domaine.