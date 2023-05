La Tunisie accueille le premier sommet euro-méditerranéen de la Fintech et des technologies financières

Web3.0, Blockchain, AI, Réseau sociaux,.., l’omniprésence des technologies émergentes et les perturbations macro-économiques (post-pandémie, crises financières, politiques,..) que vit le monde ne cessent d’impacter le quotidien des consommateurs et des entreprises ainsi que leurs modes de communication et de consommation ce qui entraîne l’écosystème financier à se transformer pour offrir des services de plus en plus accessibles, résilients, sûrs et durables.

C’est dans ce contexte, et sous le thème de «Fintech et Inclusion financière numérique : opportunités et résistances », que la Tunisie accueille les 8 et 9juin 2023 la 1ère édition de l’Euromed Fintech Summit 2023. Ce sommet se fixe comme objectif de réunir pour la première fois les top décideurs et experts de l'industrie, chercheurs, entrepreneurs, investisseurs pour discuter des enjeux, des opportunités et des défis que présentent la Fintech et les technologies financières en termes de vision, d’innovation, de régulation et de gouvernance. Sa dimension méditerranéenne focalise sur les enjeux et opportunités de la Fintech pour une inclusion financière numérique et un développement durable sur les deux rives de la Méditerranée.

Euromed Fintech Summit 2023 est organisé par REFLECT Consulting – Bureau d’études en Communication Institutionnelle et le CBF – Conseil Bancaire et Financier - en association avec KPMG – l’un des leaders mondiaux du Conseil et de l’Audit en partenariat avec la Caisse de Dépôt et de Consignation, l’Union des Banques Arabe, l’African Fintech Network et avec le soutien de Smart Capital en collaboration avec les majeurs institutions nationales et internationales du secteur.

Plus qu’un simple sommet

L’Euromed Fintech Summit 2023 est le rendez-vous incontournable de tous ceux qui souhaitent faire de la Fintech et de finance digitale un levier de croissance indispensable pour leur développement et nouer des partenariats sur le plan national et international.

Des cessions d’innovation et des démonstrations technologiques seront assurées par des personnalités influentes et des experts de l’écosystème de la Fintech.

Trois évènements parallèles de haut niveau réuniront les tops décideurs, responsables publics, cadres du secteur privé, universitaires et partenaires d’organisations internationales:

• Pan-Arab Sustainable Fintech Conference

• Euromed Women in Fintech

• Pos’Tech - Postal financial Technologies

Le Fintech Startup Village permettra également aux startupeurs d’exposer leurs projets et d’établir des contacts.

Business to Sustainabilité (BtoS) –EcoCare Event©®

En adéquation avec les valeurs de ses organisateurs et de ses partenaires, la durabilité se décline aussi bien dans les thématiques que dans l’organisation même du sommet, Euromed Fintech Summit - 2023 sera le premier évènement Eco Care Event©® (Label REFLECT Consulting) pour sa maitrise d’impact sur l’environnement avec compensation de l’empreinte carbone.

Le sommet est réservé aux professionnels.

www.euromed-fintech.com

https://www.facebook.com/euromedfintechsummit/

summit@euromed-fintech.com