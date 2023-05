Communication financière: Magasin Général présente son plan de relance pour la période 2023-2026

L’enseigne Tunisienne historique Magasin Général qui fête cette année ses 140 ans, a tenu sa communication financière ce mardi 9 mai 2023 au siège de la Bourse de Tunis. Le Directeur Général du Groupe Magasin Général Mr Fahd Chaouch, a présenté lors de cette rencontre le plan de relance pour la période 2023-2026.

Basé sur quatre axes, ce plan s’articulera autour de la reconstruction de l'offre, l'amélioration de l'expérience client en magasin, la simplification et la digitalisation de l'organisation centrale et la modernisation du parc.

Le premier axe vise à accélérer le développement de marques propres et à améliorer la filière fruits et légumes, tout en répondant aux nouvelles attentes des consommateurs et en améliorant la communication avec les clients via l'application MYMG.

Le deuxième axe se concentre sur l'écoute client, la communication 360°, la motivation et la reconnaissance des équipes magasins, en plus de la mise en place d'une nouvelle gouvernance plus compactée et plus connectée avec les magasins.

Le troisième axe consiste à investir davantage dans les ressources humaines de l'entreprise grâce à la formation, l’amélioration de l’expérience du collaborateur et ma simplification de l’organisation centrale pour plus de proximité avec le commerce.

Enfin, le quatrième axe vise à rénover le parc et à remodeler les magasins pour un meilleur confort d'achat, en plus d’ouvrir 10 000 mètres carrés de magasins avec le déploiement d’une nouvelle stratégie sur le commerce digital grâce à Founa.

Estimé à 114 millions de dinars, le plan d'investissement 2023-2026 bénéficiera de 52 millions qui seront injectés en liquidités. 82 millions de dinars seront alloués à l'expansion et au remodeling des magasins, tandis que 16 millions seront consacrés à l’amélioration des plateformes logistique, des équipements et des technologies de l'information. Pour finir, 11 millions de dinars seront octroyés aux projets et innovations et 5 millions de dinars dédiés au développement d'initiatives d'efficience énergétique.

Soulignant que ce plan de relance devrait permettre à l'entreprise de revoir à la hausse son chiffre d'affaires, M. Chaouch, a indiqué que la société passera de 987 millions de dinars en 2022 à 1 154 millions de dinars en 2024, puis à 1 396 millions de dinars en 2026.

L’intention est d'augmenter le capital social de l’institution de 5 218 750 dinars en émettant 5 218 750 actions nouvelles à souscrire en numéraire à raison de 5 actions nouvelles pour 11 anciennes. Les nouvelles actions seront émises à un prix d'émission de 10 dinars par action, soit un dinar de nominal et 9 dinars de prime d'émission.

Cette opération vise à améliorer le fonctionnement de la société MG dans un contexte difficile marqué par une hausse vertigineuse du taux d'inflation et la détérioration du pouvoir d'achat, ainsi qu'à maîtriser l'endettement de la société.

In fine, la société Magasin Général ne prévoit pas de verser de dividendes pour les années 2022-2026. Cette décision est prise dans le but de mieux faire face aux défis actuels du secteur de la grande distribution, qui est confronté à une inflation croissante et une baisse du pouvoir d'achat. L'augmentation du capital social, qui sera réalisée en émettant de nouvelles actions à souscrire en numéraire, vise également à réduire l'endettement de l'entreprise.

L'objectif est de le faire passer de 199,8 millions de dinars en 2023 (correspondant à un taux d'endettement de 145 %) à 143,29 millions de dinars en 2026 (correspondant à un taux d'endettement de 93 %).