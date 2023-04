AGO – AGE d’Amen Bank, 2022: Croissance continue et bonnes performances.

Amen Bank a tenu, le jeudi 27 avril 2023, ses Assemblées Générales Ordinaire et Extraordinaire.

En 2022, Amen Bank a enregistré de bonnes performances sur l’ensemble de ses activités, en ligne avec ses prévisions, tout en renforçant davantage ses fondamentaux.

En effet, les fruits de son programme de transformation «NEXT», entamé en 2019 et quasi finalisé, commencent à apparaitre avec une bonne évolution dans un contexte difficile.

Ainsi, les dépôts de la clientèle ont enregistré une progression de 10,2%, et se sont établis à fin décembre 2022 à6990, 8 millions de dinars. C’est également le cas pour les crédits à la clientèle, qui sont passés de 6 245 millions de dinars à fin décembre 2021 à 6 889 millions de dinars à fin décembre 2022, soit une progression de 10,3%, confirmant ainsi l’appui continu d’Amen Bank à l’économie et l’accompagnement de ses clients particuliers, professionnels et entreprises de tous les secteurs.

Le Produit Net Bancaire a atteint en 2022, 494,9 millions de dinars contre 454,2 millions de dinars en 2021, soit une augmentation de 8,95% découlant de la hausse de la marge sur intérêts, de l’accroissement de la marge sur commissions et de la hausse des revenus du portefeuille et opérations financières.

L’évolution du PNB ainsi que la maitrise des charges opératoires, arrêtées à 197,6 millions de dinars en progression de 6,93%, ont permis d’améliorer le coefficient d’exploitation de 75 points de base à 39,93%.

Le résultat net de l’exercice 2022 s’élève à 154,9 millions de dinars contre 129,7 millions de dinars une année auparavant soit une hausse de 19,45 %.

Poursuivant sa consolidation, les capitaux propres d'Amen Bank ont atteint, au 31 décembre 2022, 1 302,2 millions de dinars contre 1 186,2 millions de dinars au 31 décembre 2021, enregistrant ainsi une augmentation de 116 millions de dinars ou 9,77%, soit un actif net par action de plus de 49 dinars.

L’ensemble des ratios règlementaires sont toujours dans le vert et notamment le ratio de liquidité LCR (Liquidity Coverage Ratio) qui s’est établit à fin décembre 2022, à 131,250 % contre un ratio réglementaire minimum fixé par la BCT de 100,00%. Le ratio «LTD» s’est établi à 105,369% contre une limite règlementaire de 120%.

En concordance avec le BP de la Banque et avec les dispositions de la circulaire BCT, l’exercice 2022 a également vu une amélioration sensible du taux des créances classées qui s’inscrit dans une dynamique de réductions / résolutions des Créances Douteuses et Litigieuses.

Aussi et à fin 2022, le ratio de capital s’est établi à 16,29% contre un ratio règlementaire de 10% et le ratio TIER I s’est établi à 11,96% contre un taux réglementaire minimum de 7%.

Au vu de la solidité de son bilan, de sa politique de provisionnement prudente et du niveau assez confortable de ses fonds propres, respectant largement les dispositions règlementaires, l’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires a décidé de distribuer un dividende de 2,047 dinars par action, soit un Payout de 35%, contre 1,450 dinars une année auparavant.

Par ailleurs et conformément à ce qui a été annoncé fin 2022, l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) qui a suivi, a décidé d’augmenter le Capital par incorporation des réserves ordinaires de 42.195.000 de dinars sur deux années et qui portera le capital de la banque de 132.405.000 DT à 174.600.000 DT en 2024.

De plus, AMEN BANK s’est distinguée, tout au long de l’année 2022 et ce, en se voyant décerner plusieurs distinctions prestigieuses, ainsi que le renouvellement de deux certifications.

En effet, la Banque a entamé l’année 2022 avec l’obtention de deux distinctions Green, celle du premier prix de la Banque Verte et celle du Meilleur Projet Energétique de l’année, tous les deux décernés par le comité organisateur de la 3ème Edition WENERCON.

Etant fidèle à sa stratégie globale, orientée vers la qualité de service et l’innovation, AMEN BANK a été élue pour la 3ème année consécutive «Meilleure Banque en Tunisie en 2022» par le prestigieux magazine «Global Finance». Ce classement, depuis des années, est devenu une norme d'excellence et de confiance pour la communauté financière mondiale.

Par ailleurs, le parcours et l’expérience 100 % digitale proposés par Amen Bank, ont aussi été plébiscités par Global Banking& Finance Review qui lui a décerné les trois prix suivants: «Best Bank for Youth and Students Tunisia 2022» pour la 2ème année consécutive pour AMEN First Bank, la 1ère Banque 100% en ligne en Tunisie, depuis 2015, «Best Digital Bank Tunisia 2022», afin de récompenser l’innovation de la Banque, mise au service de sa stratégie de digitalisation et «Excellence in Innovation Digital Banking Tunisia 2022», une récompense, qui vient conforter, encore plus, la position de la Banque, en tant que leader dans l’innovation, la digitalisation de ses process et la prise en compte permanente de l’expérience client.

En complément de ces distinctions, Amen Bank a clôturé 2022 en remportant le label, pour la deuxième année consécutive, «Elu Service Client de l’Année 2023», par les partenaires d’ESCDA, à savoir Qualimétrie et IPSOS, dans la catégorie «Banque». De plus et pour sa première participation, Amen First Bank, la première banque 100% en ligne en Tunisie, depuis 2015, a également été désignée lauréate dans la catégorie «Banque Digitale»; une double victoire, qui prouve que la stratégie d’Amen Bank, axée sur la qualité de son service client, porte ses fruits.

Par ailleurs et afin de répondre aux attentes de ses clients et de faire face aux risques de cyber sécurité, qui pèsent sur les services bancaires numériques, Amen Bank a également obtenu le maintien de sa certification ISO/IEC 27001:2013, par TüvRheinland Maghreb, et ce, sur l’ensemble de ses plateformes de banque digitale, dont notamment, Amen First Bank.

De plus et au cours de l’année écoulée, Amen Bank a pu confirmer sa certification MSI 20 000, ce qui reflète sa conformité par rapport aux standards des banques internationales, en termes de performance et de résilience financière.

Le président du Directoire a apporté lors de son interventions les affirmations suivantes:

1- A soutenir la PME à travers le financement mais surtout à travers le conseil client notamment grâce au département banque d’affaire et au fond de retournement Inkadh, et là je pense que nous devons prendre le tournant de la Banque de service et la Banque technologique, que nous considérons les meilleures activités d’avenir de la banque universelle.

2- Par ailleurs, les efforts se sont focalisés, courant l’année 2022, sur l’élargissement de la base clientèle et sur la Banque de flux. En effet, il a été assigné un pland’actions, portant sur tous les métiers de la Banque des flux avec une proposition des axes de développement accompagnés par l’amélioration de la qualité des services et l’amélioration du parcours réclamation. Ces efforts vont se poursuivre en 2023, pour améliorer progressivement la structure de dépôt, puisque la Banque Retail et la banque de flux permettent de capter plus de DAV et de l’épargne.

3- D’un autre côté, la Banque a poursuivi la maitrise de ses expositions, envers les secteurs du Tourisme et de la promotion immobilière, en réduisant ses expositions sur ces deux secteurs. Toutefois la Banque continue à financer ces deux secteurs mais d’une façon plus sélective.

4- Amen BANK a arrêté, courant 2022, sa stratégie de résolution des NPLs. Cette stratégie qui a été approuvée par le Conseil de Surveillance et présentée à la BCT, prévoit un taux de créances classées cible de 6,98% à fin 2026. Le taux CDL de 2022 est de 11,92%, conforme au taux cible annoncé dans notre stratégie de résolution des NPLS.

5- La création de FIRST PAY, Etablissement de Paiment (EDP) d’AMEN BANK, constitue un jalon clé dans le plan de développement stratégique de la Banque, à travers le renforcement de l’activité de la Banque des flux d’aujourd’hui tout en participant à travers sa filiale à l’inclusion financière, en drainant un segment de clients de demain, capable de passer à la Banque.

6- Green Finance

Conscients de l’importance de la Green Finance dans le développement durable, nous comptons mettre en place un Département dédié à ce type de financements et consolider les efforts déployés, depuis des années en accompagnant des dizaines de projets par l’octroi d’une enveloppe de crédits dépassant les 150 MD(énergie renouvelable, dépollution, efficacité énergétique).

Un travail sur la certification et l’accréditation de la Banque par des institutions internationales, mis en place d’une unité de conseil pour assister les entreprises à profiter et continuer ses échanges avec l’union européennes après l’entrée en vigueur de la taxe Carbonne à la frontière en 2026.