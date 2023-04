Habib Guerfel, un pionnier de la défense des parents d’élèves, de la famille et des consommateurs

Un militant destourien authentique lors du mouvement national et un pionnier du mouvement associatif dès l’aube de l’indépendance, Habib Guerfel, vient de nous quitter à l’âge de 92 ans. Proche de Bourguiba, le destin voudra qu’il rende l’âme la veille-même de la commémoration, ce 6 avril 2023, du 23ème anniversaire du décès du Combattant suprême.

Cet enfant de Gabès se distinguera au sein du mouvement scout et de la jeunesse destourienne, dans sa ville natale en 1942. Il sera chargé lorsqu’il rejoindra le lycée Sadiki à Tunis, par Mongi Bali, d’y créer une troupe scout en 1946. Le pli est pris : Habib Guerfel s’engagera à fond en tant que scout et en tant que destourien. Au lendemain de l’indépendance, il fera partie, avec Tijani Ketari notamment, du premier noyau de militants choisis par Bourguiba, pour constituer le nouveau corps de la Garde nationale, prenant la relève de la gendarmerie française. Mission accomplie, il sera affecté en tant que délégué dans nombre de régions à l’intérieur du pays.

Deux dates – phares marqueront le parcours de Habib Guerfel. En 1964, il sera avec des enseignants, notamment Ali Marrakchi (Sfax), à l’origine de la création d’une association de parents d’élèves qui se transformera rapidement en Organisation tunisienne de l’Education et de la Famille (OTEF). Son rayonnement s’étendra à l’ensemble des écoles, collèges et lycées de Tunisie et elle s’imposera en interlocuteur respecté des pouvoirs publics. L’OTEF brillera également à l’international et participera à la création de nombre d’organisations régionales et internationales et accédant à la présidence de certaines d’entre-elles.

En 1989, Habib Guerfel prendra l’initiative en 1989, de constituer avec des figures de la société civiles l’Organisation Tunisienne de Défense des Consommateurs (OTDC). Enrichi par son expérience à l’OTEF, et prenant comme toujours une longueur d’avance, il élargira ainsi avec ses pairs son périmètre d’action aux droits des consommateurs. Même démarche de rayonnement national et international, et même réussite, ici et là.

En nous quittant, Habib Guerfel laisse le souvenir d’un patriote, intègre et visionnaire, resté toujours attaché à de nobles valeurs.

Allah Yerhamou !