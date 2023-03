Lancement officiel de la première plateforme sportive tunisienne Diwan Sport

Le monde du football tunisien a célébré ce lundi 13 mars 2023 le lancement officiel de la première plateforme de streaming sportive en Tunisie, en Afrique et dans le monde Arabe « Diwan Sport ». Cette dernière va permettre de voir tous les matchs de football de la Ligue 1 et de la coupe de Tunisie en direct, à la carte, sur le web ou le mobile.

Cette plateforme novatrice, développée par une startup 100% tunisienne, permettra aux fans de football tunisien de regarder leurs équipes préférées en direct depuis leur smartphone, tablette, ordinateur ou smart TV.

Les utilisateurs de la plateforme pourront ainsi choisir à la carte chaque match qu'ils souhaitent regarder et ce via des tickets Diwan Sport disponible dans les kiosques ou par paiement en ligne. "Notre plateforme Diwan Sport est conçue pour répondre aux besoins des fans de football en Tunisie et dans le monde, qui cherchent des moyens pratiques et abordables pour suivre leur sport favori", a déclaré Mohamed Fateh Krichen, le directeur général de Diwan Sport. "Nous sommes fiers de proposer un service de qualité offrant une expérience de visionnage en direct exceptionnelle, sur mobile sans les tracas liés au visionnage. Les 6 mois d’essai gratuit que nous avons offerts aux fans de football tunisien, nous ont permis de détecter rapidement les besoins de l’audience pour une expérience optimale."

Diwan Sport offre non seulement une couverture complète de tous les matchs de la Ligue 1 et de la Coupe de Tunisie, mais aussi des commentaires en direct, des analyses et des statistiques en temps réel pour permettre aux fans de suivre les matchs de près.

Le digital permet des possibilités extraordinaires, Diwan Sport à déjà diffuser jusqu’à 13 matchs en simultanées, chose qui était impossible sur une ou deux chaînes de télévision.

La cérémonie de lancement de Diwan Sport a été marquée par la présence de membres de la Fédération Tunisienne de Football, les présidents des clubs ainsi que d'anciens joueurs qui ont exprimé leur soutien pour cette initiative novatrice. Ils ont salué cette plateforme sportive avant-gardiste qui permettra aux fans de football de suivre les matchs en direct, où qu'ils soient.

« Nous sommes fiers d’être partenaire de ce savoir-faire traduit par la startup 100% tunisienne Diwan Sport, qui a remporté la consultation des droits digitaux de nos compétitions Ligue 1 et Coupe de Tunisie » a affirmé Amine Mougou, le représentant de la Fédération Nationale de Football (FTH). « Diwan Sport marque une étape importante pour le monde du sport en Tunisie, dans le Moyen Orient et en Afrique offrant une alternative pratique et abordable. »

À propos de Diwan Sport

Diwan Sport est une startup Tunisienne qui mise sur le futur et qui a l’ambition de se développer en Afrique et au Moyen Orient dans le secteur du streaming du sport permettant ainsi aux fans de football tunisien de vivre leur passion en live #عيش غرامك ! Live



Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web https://diwansport.com