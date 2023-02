Tijani Haddad: Un parcours en rebondissements

L’esprit scout développe l’art de se débrouiller en toutes circonstances et le devoir de servir autrui, toute sa vie durant. C’est ce que nous rappelle Tijani Haddad dans son livre intitulé Parcours, chemins et sentiers. Chargé de la communication au ministère des Affaires sociales puis du Tourisme, du temps de Mondher Ben Ammar, lançant son propre journal La Gazette touristique, créant son imprimerie, puis se convertissant en hôtelier et voyagiste, avant de devenir député et ministre du Tourisme (2005), ce boy-scout dans l’âme a su vaincre tant de difficultés et accomplir tant de réussites.

Son parcours universitaire n’avait pas été un fleuve tranquille. Féru de langue anglaise qu’il voulait maîtriser afin d’embrasser une carrière diplomatique, il ira l’apprendre à Beyrouth, mais sera rapidement envoyé au Caire, avant d’être «rapatrié» à Tunis, suite à la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays. Il finira par la maîtriser, auréolé d’une licence et d’une série de séjours linguistiques aux Etats-Unis d’Amérique qu’il organisera, en tant que fondateur du « Club d’anglais » à la faculté des Lettres de Tunis, au profit de nombreux étudiants.

Consignant ses mémoires, Tijani Haddad revient sur son enfance à Sfax, sa jeunesse en vadrouille dans de nombreux pays, sa participation à des émissions télévisées, sa couverture des Jeux méditerranéens de Tunis 1967, son entrée au cabinet du ministre Mondher Ben Ammar et en tant que chef d’entreprise dans la communication touristique. Editeur de presse, il publie une revue pour enfants, Kaous Kouzah, des périodiques touristiques et de beaux livres d’art. Il sera aussi imprimeur (notamment de journaux de l’opposition), ce qui lui vaudra, en 1984, 17 jours d’arrestation dans les locaux du ministère de l’Intérieur pour avoir publié un livre de Rached Ghannouchi. Tijani Haddad saura se redéployer, rejoindra la Fédération internationale des journalistes et écrivains du tourisme (Fijet) dont il deviendra le président, s’engagera dans l’action politique en se faisant élire député (pendant trois mandats successifs), et présidera aux destinées du ministère du Tourisme.

Le récit est passionnant, ponctué de rebondissements, de voyages à travers le monde et de rencontres avec des chefs d’Etat et d’illustres personnalités de divers horizons, mais aussi de mauvaises surprises. En 2011, il subira de plein fouet, lui aussi, la chasse aux sorcières et sera traduit en justice en tant qu’ancien ministre du Tourisme, avec Kamel Hadj Sassi et Samira Khayachi, dans l’affaire du concert de Mariah Carey. Il sera condamné à six ans de prison ferme avec effet immédiat, mais la Cour d’appel décidera, en 2017, d’arrêter les poursuites judiciaires en vertu de la loi relative à la réconciliation dans le domaine administratif.

Le livre est étoffé de tribunes libres publiées par Tijani Haddad quant à sa vision du tourisme tunisien et sa promotion. Il est illustré par un album photo bien fourni.

Plus que des mémoires personnelles, un retour sur la saga d’un jeune Tunisien qui a su se frayer un chemin. A lire.

Tijani Haddad

Parcours, chemins

et sentiers

Imprimerie Tunis-Carthage, janvier 2023, 222 pages,

30 DT.