Des start-ups tunisiennes exposent à l’Arab Health à Dubaï

Par Docteur Abdeljalil Gdoura - Le salon Arab Heath à Dubaï qui s’est tenu du 28 janvier au 3 février représente un évènement mondial du secteur de la santé dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), il réunit des milliers d’exposants en provenance d’une cinquantaine de pays avec la participation de dizaines de milliers de professionnels des différents acteurs de la santé, des industriels, des prestataires de services, des hôpitaux et des cliniques, des innovateurs et des investisseurs. Plusieurs thèmes sont abordés au cours de cet événement : équipements et dispositifs médicaux, biens de consommation, imagerie et diagnostic, bien-être et prévention, soins de santé, infrastructure, systèmes et solutions informatiques, orthopédie et physiothérapie.

Le cluster HEALTH TECH et la technopole de Sfax avec l’appui du CEPEX et du programme IRADA, ont participé à ce salon à Dubaï, un stand de 20 mètres carré a été loué et aménagé pour exposer cinq start-ups tunisiennes dans les technologies pour la santé. Dans cette mission le Cluster HEALTH TECH et la technopole de Sfax accompagnent les jeunes porteurs de projets innovants relevant des secteurs des dispositifs médicaux et de l’e-santé.

Les cinq startups sélectionnées opèrent dans des domaines variés:

• « Fluo ink » Travaille sur les matériaux innovants de taille nanométrique qui servent au traitement de différents types de surface en milieu hospitalier et à la protection des espaces médicaux contre les contaminations bactériennes.

• « Stéros » est leader national dans la traçabilité médicale et la surveillance intelligente surtout en matière de stérilisation

• « Amal » opérant dans la réhabilitation virtuelle, est une plateforme de jeu de rééducation interactive pour les personnes handicapées utilisant les appareils largement disponibles comme les Smartphones, les ordinateurs portables ou les téléviseurs intelligents. La caméra embarquée détecte les mouvements du patient et les convertit en actions dans un monde virtuel avec scénarios orientés et indicateurs de performance médicale KPIs.

• « Hayat Technology » développe un concentrateur à oxygène à usage médical. Il peut servir jusqu'à deux patients simultanément avec jusqu'à 10 litres/min d'oxygène médical, L'appareil permet aussi une surveillance en temps réel des signes vitaux des patients pour assurer une réponse efficace à l'oxygénothérapie.

• « Mediacom » est, Spécialisée dans la Data Science, les services de conseil en informatique et la digitalisation.

Le pavillon national a été inauguré, le 30 janvier 2023, par Monsieur Ali Mrabet, Ministre de la Santé en présence de son Excellence Moez Benmime, Ambassadeur de Tunisie à Abou Dhabi.

Cette exposition a connu une grande affluence de visiteurs et les produits présentés au stand ont attiré l’intérêt des professionnels dans les technologies de la santé et des investisseurs. Nos jeunes exposants ont pu avoir plusieurs contacts aussi bien avec des investisseurs qu’avec d’éventuels collaborateurs.

Des relations intéressantes ont été nouées avec des clusters similaires et des technopoles aussi bien dans la région MENA qu’en Europe.

En conclusion, la participation à ce salon a été excellente et une occasion pour exposer et promouvoir la bonne image de la Tunisie qui innove dans des secteurs stratégiques pour le pays que sont la santé et les technologies.

Docteur Abdeljalil Gdoura

Membre fondateur du cluster Healthtech à Sfax

Président de la Plateforme de Dialogue Public-Privé (IRADA)