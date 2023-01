L'Asie du Sud-Est pourrait reprendre sa place de leader en termes de croissance en 2023

Avant la pandémie, l'Asie du Sud-Est était l'une des régions économiques les plus dynamiques du monde, offrant des opportunités et une croissance à grande échelle pendant des décennies. C'était notamment le cas des six plus grandes économies de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE-6), à savoir l'Indonésie, la Thaïlande, Singapour, la Malaisie, le Vietnam et les Philippines. En fait, les économies de l'ANASE-6 ont surpassé la plupart des autres pays en termes de croissance du PIB jusqu'au début de 2020.

Toutefois, cette situation, qui s'étend sur plusieurs décennies, a nettement changé avec le retournement de situation provoqué par la pandémie de Covid-19. Après le choc causé par la propagation mondiale du Covid-19, les pays de l'ANASE-6 sont devenus des retardataires plutôt que des leaders en termes de performances économiques à court terme. Même la réouverture partielle de l'année dernière n'a pas suffi à placer la région à des niveaux plus normaux de performance relative, en particulier après une année 2021 plutôt faible. Mais nous nous attendons à ce que les pays de l'ANASE-6 se redressent pour briller à nouveau comme l'un des points forts de la croissance mondiale en 2023.

Écart de croissance entre l'ANASE-6 et les économies avancées

(écart en points de base)

Sources: Haver, IMF, analyse QNB

Pour la première fois en deux ans, le différentiel de croissance des six pays de l'ANASE par rapport aux économies avancées devrait dépasser leurs normes historiques à long terme. Le différentiel de croissance est un indicateur clé pour les marchés émergents, qui permet de mesurer l'"écart", c'est-à-dire la croissance économique nécessaire pour atteindre le niveau de revenu par habitant des économies avancées, également appelé "rattrapage". Plus l'écart est important, plus il faudra du temps et plus la croissance nécessaire pour rattraper le retard sera élevée. Les périodes de sous-performance, comme celles qui ont suivi immédiatement la pandémie, ont tendance à retarder le rattrapage.

Historiquement, avant la pandémie, alors que les économies avancées présentent une croissance moyenne à long terme de 1,85 %, les économies de l'ANASE-6 présentent une moyenne de 5 %. Ce différentiel de croissance de 315 points de base, s'il est maintenu dans le temps, suppose que les pays de l'ANASE-6 pourraient rattraper relativement rapidement le niveau de revenu par habitant des économies avancées.

Les économies avancées devraient encore voir leur croissance ralentir cette année, tandis que les économies de l'ANASE-6 sont plus résistantes au scénario macroéconomique actuel et devraient présenter une croissance moyenne à un chiffre. Trois facteurs justifient nos prévisions d'une surperformance supérieure à la moyenne pour les pays de l'ANASE-6.

Croissance du PIB prévue en 2023

(réelle, a/a, %)



Sources: Haver, analyse QNB

Premièrement, les perspectives des économies avancées sont particulièrement difficiles, en raison d'une accumulation importante de déséquilibres macroéconomiques et de l'impact négatif de chocs géopolitiques idiosyncrasiques. Il s'agit notamment des effets d'une trop forte stimulation post-pandémique, de marchés du travail tendus et de la guerre russo-ukrainienne. L'inflation élevée, la baisse des revenus réels disponibles, la hausse des taux d'intérêt, la diminution du soutien politique et la crise énergétique européenne devraient peser sur la croissance des économies avancées, produisant des performances inférieures à la moyenne.

Deuxièmement, les pays de l'ANASE-6 ne sont pas exposés aux mêmes types de déséquilibres économiques que ceux dont la plupart des économies avancées devraient souffrir au cours des prochains trimestres. Contrairement aux pays qui sont aux prises avec des marchés du travail tendus, une inflation élevée, des contraintes d'approvisionnement en énergie et une marge de manœuvre épuisée pour des mesures de relance supplémentaires, les pays de l'ANASE-6 fonctionnent encore principalement avec des capacités inutilisées à la suite du choc de la pandémie. Cela indique marge de manœuvre plus importante pour développer, voire stimuler, leurs économies au-delà du potentiel du PIB pendant un certain temps sans produire une inflation persistante excessive. En outre, les pays de l'ANASE-6 présentent des gardes fous externes pour atténuer les effets du resserrement des liquidités mondiales et du ralentissement de la croissance dans les économies avancées. Ils protègent ainsi leurs monnaies contre la dépréciation et évitent les pics perturbateurs des prix à l'importation, ce qui permet de mettre en place des politiques monétaires moins restrictives et des conditions de crédit plus favorables.

Troisièmement, la réouverture économique de la Chine devrait se manifester dans l'ensemble de la région asiatique et stimuler la croissance. La Chine s'éloigne rapidement des politiques de Covid Zéro, c'est-à-dire des interdictions de voyager, des fermetures et des mesures de distanciation sociale ultra-serrées qui visent à contenir les vagues de nouveaux cas de virus. En outre, la plus grande économie asiatique intensifie également ses efforts politiques pour stimuler son économie. La croissance chinoise a un effet multiplicateur élevé, qui se répercute souvent dans le monde entier et notamment dans les pays de l'ANASE-6. C'est le cas des fabricants orientés vers l'exportation de la "Factory Asia", comme la Thaïlande, la Malaisie et le Vietnam, et des producteurs de matières premières, comme l'Indonésie, la Malaisie et les Philippines. Le tourisme régional devrait également recevoir une forte impulsion avec le retour des voyageurs chinois. Tout cela forme une toile de fond matériellement positive pour la croissance des pays de l'ANASE-6.

Dans l'ensemble, le ralentissement de la croissance dans les économies avancées, des fondements macroéconomiques nationaux plus solides et la réouverture de la Chine devraient favoriser le retour des performances économiques de l'ANASE-6. Bien que cette évolution soit positive et qu'elle indique que le redressement des économies avancées est de nouveau sur la bonne voie, il convient de noter et de préciser que le taux de croissance des économies de l'ANASE-6 est toujours inférieur à la moyenne de croissance de 5 % enregistrée avant la pandémie.