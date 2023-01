30ème anniversaire du décès de Hédi Nouira : Séminaire ce mercredi 25 janvier à la Banque centrale

Il y a 30 ans, nous quittait le 25 janvier 1993, Hédi Nouira, ancien Premier ministre (1970 -1980) et Gouverneur de la Banque centrale (1958 – 1970), à l’âge de 81 ans. Avocat, grande figure du mouvement national et homme d’Etat par excellence, il a été notamment le fondateur de l’Institut d’émission, au lendemain de l’indépendance et l’artisan de l’ouverture économique, dès 1970, après l’expérience du collectivisme. En commémoration du 30ème anniversaire de son décès, l’association Mémoire Hédi Nouira (présidée par Ahmed El Karm), organise ce mercredi 25 janvier 2023, un séminaire qui se tiendra à l’Auditorium portant le nom du défunt à l’annexe de la Banque Centrale.

Cette manifestation aura pour thème : les relations extérieures de la Tunisie au temps de Hedi Nouira. Ouverte par le Gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi, elle sera marquée par la projection en avant-première d’un film consacré au défunt, réalisé par Sameh Mejri.

Programme

Horaire Activité 8H00 Accueil des participants 8H30 Propos introductifs • Intervention de Monsieur Ahmed El Karm, président de l’Association «Mémoire Hédi Nouira»

• Discours d’ouverture de Monsieur Marouen El Abbassi, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie 9H00 Projection en avant-première du film sur Hédi Nouira, en présence de la présence de la réalisatrice Madame Sameh Mejri 10H15 Pause-Café 10H45 Séminaire sur les relations extérieures de la Tunisie au temps de Hédi Nouira, avec la participation des panélistes: • Mr Mohamed Sassi, Enseignant Chercheur en Histoire économique, Université de Tunis: La diplomatie au sens de Hedi Nouira.

• Mr Omar Bouzaoueda, Directeur Général de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation: L’ouverture sur l’extérieur, l’exemple de la loi 72-38.

• Mr Mounir El Ghazali, Associé d’Ernst and Young en charge des Activités du Conseil aux Gouvernements et au secteur Public : La consolidation des relations avec l’Europe.

• Mr Ahmed Ounaies, Ancien Ambassadeur: La gestion des contraintes régionales. 11H45 Discussion générale 12H45 Clôture des manifestations.

Hédi Nouira (1911- 1993)

Naissance, études primaires et études secondaires

Mohamed El Hédi Nouira, né le 5 avril 1911 à Monastir, au sein d’une famille aisée, lettrée et nombreuse (05 garçons et une fille). Son père Amira Nouira était le 1er diplômé du Certificat d’études primaires de l’Ecole franco- arabe de Monastir (créée en 1887).

Il suit ses études primaires à l’Ecole franco- arabe de Monastir et secondaires au Collège de Sousse où il a évolué au sein de l’Etoile Sportive du Sahel en tant qu’arrière central dès sa création en 1925.

Etudes supérieures et militantisme en France

A cause de ses propos anti- français prononcés en public dans un club culturel à Monastir devant le Contrôleur civil français de Sousse au mois d’aout 1930, il a été obligé de quitter secrètement le pays vers la France où il réussit son baccalauréat à Paris en juin 1931.

En 1934, il contribue à la création de la première cellule du Néo-Destour et devient officiellement en novembre 1936 son Secrétaire Général avec Habib Thameur comme Président. Il milita également au sein de : L’Association des Etudiants arabes, l’Association des Etudiants Musulmans Nord Africains et l’Etoile Nord Africaine, un organisme politique d’obédience gauchiste, dont il assure le poste de Vice-Président avec le Président Slimane Ben Slimane de 1934 à 1936.

En septembre 1934, il créa le Comité de défense des libertés en Tunisie dont il devient le secrétaire général.

Parcours Professionnel et militant

À son retour en Tunisie en 1938, il s’inscrit au barreau de Tunis et continue son engagement politique en tant que Secrétaire général de la 2ème Confédération Générale Tunisienne de Travail et membre actif du bureau du Néo-Destour... Le 02 avril 1938, il fut emprisonné avec Bourguiba et d’autres militants du Néo-Destour, à Tunis, puis à Téboursouk, au Fort Saint-Nicolas de Marseille, et à la prison Montluc à Lyon. Avant de rentrer en Tunisie en février 1943, il est placé en résidence surveillée à Rome.

Il dédie quatre ans de sa vie (de 1945 à 1950) à la restructuration et à la préparation du parti pour la libération du pays. Il exploite ses relations pour sensibiliser à la cause tunisienne et pour présenter les points de vue du Néo-Destour. En 1949, il crée le journal «Mission», dont il devient l’éditorialiste attitré et publie des dizaines d’articles d’opinion au journal de Néo- Destour, « L’Action Tunisienne » et dans d’autres journaux nationalistes tunisiens et français libres.

En janvier 1952, il est exilé dans le sud tunisien puis assigné à résidence en 1953, pour avoir refusé de prendre part au gouvernement de Slaheddine Baccouche.

Homme d’État

A la suite de l’auto- détermination de la Tunisie, il devient ministre du Commerce (1955-1954), puis ministre des Finances (1958-1955), avant d’être nommé et à l’aube de l’indépendance Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie en 1958.

En 1970, il revient au pouvoir comme ministre de l’’Économie puis Premier Ministre jusqu’à 1980 et joua un rôle majeur dans le développement de l’économie et la dynamique de la société tunisiennes, malgré les crises du pouvoir : le conflit avec la Centrale ouvrière (l’UGTT) et son leader Habib Achour, achevées avec les événements sanglants du 26 janvier 1978 et la tentative de coup d’état menée par le régime libyen à partir de Gafsa, à l’aube du 27 janvier 1980.

Retrait de la vie politique

Victime d’une attaque cérébrale à la suite du coup de Gafsa, ayant entraîné une hémiplégie, Nouira quitte le 23 avril 1980 définitivement la vie politique.

Décédé le 25 janvier 1993, il fut inhumé le lendemain à Monastir.

Mission de l’association Mémoire Hédi Nouira



L’Association Mémoire Hedi Nouira a été créée le 21 juin 2012 pour contribuer à garder vivace la mémoire de Hedi Nouira en organisant des manifestations et diverses actions visant à faire connaître sa personnalité et son parcours de militant pour l’indépendance de la Tunisie et la mise en place les fondements d’un état moderne.

Elle vise également à approfondir sa vision de la gouvernance de la Banque centrale de Tunisie et sa stratégie de développement économique et social de la Tunisie.

Dans ce cadre l’association s’est attelée à constituer et à regrouper les archives et les documents concernant le parcours de Hedi Nouira ainsi que les différents témoignages relatifs à son engagement politique.

L’association a organisé plusieurs colloques et séminaires pour approfondir la réflexion sur les différentes réformes engagées par Hedi Nouira et ses principales idées et actions pour conduire les affaires publiques du pays.

L’association est ouverte aux bonnes initiatives et à toutes les personnes partageant avec elle l’engagement à agir pour présenter et approfondir l’œuvre de Hedi Nouira en mettant l’accent sur son originalité et sur les enseignements qui peuvent en être tirés pour aider au développement de l’économie tunisienne et renforcer l’unité de la coalition sociale de la Tunisie.

Le bureau de l’association est composé par les personnes suivantes:

• Ahmed El Karm: Président

• Sonia M’Barek: Vice-présidente

• Ridha Mokni: Vice-président

• Adel Ben Youssef: Conseiller

• Abdelkrim Boujemaa: Secrétaire Général