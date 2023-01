Tunisie: Mobile ID, un projet transformateur

Le service de l’identification numérique sur mobile (Mobile ID) a été lancé le 3 août 2022 à la présidence du gouvernement en présence de la cheffe du gouvernement et de tous les ministres. A l’instar des pays développés en matière de gouvernement électronique, le Mobile ID a été mis en place comme un service d’authentification universelle et unique pour les portails d’e-gouvernement (SSO), ayant un niveau de sécurité substantiel et fort basé sur plusieurs facteurs d’authentification (MFA), conçu pour les citoyens pour les services administratifs en ligne qui leur sont destinés (G2C) et il est fourni puis activé par suite d’une vérification identitaire et documentaire pertinente (KYC).

De nouvelles perspectives pour les prestataires privés Les sociétés spécialisées qui seront accréditées auront le vent en poupe. La conduite de l’audit sécurité informatique, le traitement des dossiers de conformité technique et de préparation à la labellisation d’équipements, les solutions logicielles et les réseaux, la fourniture des services de signature électronique et autres prestations pourront leur être confiés. L’externalisation, retenue comme principe de base, permettra non seulement de décongestionner les agences gouvernementales concernées (Ansi, Ance et ATT), mais aussi de promouvoir les entreprises privées spécialisées. Tout un nouvel écosystème viendra ainsi renforcer le secteur informatique en Tunisie, offrant de réelles opportunités..

Le mobile ID est un kit citoyen composé impérativement de:

• ID Digital sectoriel, composé de 10 digits, unique pour chaque citoyen, est utilisé comme identifiant lors de chaque opération d’authentification. Il est également associé à l’identifiant unique du citoyen (IUC) qui permet de ramener les informations du citoyen depuis n’importe quel registre sectoriel moyennant l’interopérabilité.

• Numéro de téléphone personnel associé à une ligne active d’un opérateur télécom national partenaire

• Certificat électronique X.509 associé à une paire de clés de signature électronique généré par l’autorité nationale de certification

A ce triplet, plusieurs autres éléments peuvent être ajoutés au choix du citoyen:

• Le courrier électronique du citoyen servira pour les échanges bidirectionnels entre l’administration et le citoyen garantissant une voie de communication sûre et sécurisée.

• L’adresse postale vérifiée facilitera la correspondance et la notification administrative

• Le portemonnaie électronique permettra de régler les paiements des services en ligne, notamment ceux offerts au niveau du portail citoyen

En fait, la nouvelle identité numérique n’est pas obligatoire mais sera néanmoins nécessaire pour accomplir certaines démarches administratives à distance comme l’obtention des documents de l’état civil en ligne, la signature des contrats électroniques de location ou de cession de propriété, les procurations et la signature des contrats de travail. Et ce dans le but de remplacer progressivement les lourdes démarches administratives par des procédures digitalisées, simples et assez sécurisées.

Les chiffres sont assez prometteurs et reflètent une forte adhésion du citoyen à cette nouvelle démarche de services en ligne orientés citoyen. Trois mois après le lancement du service Mobile ID, nous avons atteint plus de 85 mille citoyens inscrits, plus de 36 mille Mobile ID générés et à peu près 6 000 courriers officiels. Au niveau du portail citoyen, 12 mille enfants ont été ajoutés à la grappe.

12 axes de la stratégie nationale de cybersecurité





