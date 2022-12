Tunisie Telecom Partenaire Technologique des Journées de l’Entreprise

Tunisie Telecom a participé comme “Partenaire Technologique“ à la 36ème édition des Journées de l’entreprise, qui s’est tenue du 8 au 10 décembre 2022 à Sousse, sous le thème de «l'Entreprise et la Sécurité: Libertés et Souveraineté».

Lors de cette édition, Tunisie Telecom a présenté aux participants ses offres et ses nouveautés axées sur le Cloud, la Sécurité et la Productivité. L’opérateur national a exposé ses solutions «business» alliant performance et agilité pour satisfaire aux besoins de la flotte, ses solutions diversifiés et adaptées «Advanced» favorisant une meilleure flexibilité, un rendement optimal et une collaboration en temps réel ; ainsi que ses solutions connectées «Smart» pour un business plus intelligent….

D’ailleurs, une des nouveautés de cette année est le service «Easy Saff by TT», une solution de gestion des files d’attente et de prise de rendez-vous à distance, permettant aux entreprises d’automatiser les réservations de leurs clients en leur proposant le service de réservation en ligne et d’avoir une vue globale sur l’activité de leurs employés. Cette solution a été développée en collaboration avec Liberrex» a déclaré en marge de ces Journées, Jihene Hedhili Bouzaiene, Directeur Exécutif des Marchés Entreprise chez Tunisie Telecom.

A cet évènement, Tunisie Telecom a accueilli les participants dans un cadre innovant qui les met d’emblée dans une immersion audiovisuelle des Solutions B2B digitales et de connectivité. Une expérience unique en son genre qui a dénoté et qui démontre une nouvelle approche de Tunisie Telecom.

Ce contexte a été aussi l’occasion de discuter des opportunités et des pistes d’innovation pour les entreprises, notamment dans les domaines de la technologie en général et du numérique en particulier, cœur de métier de Tunisie Telecom, dont le directeur exécutif du développement et des technologies, Sami Soudani, a mis en avant lors de la table-ronde sur la cyber sécurité, aux côtés du ministre des Technologies de la Communication M. Nizar Ben Neji.

L’opérateur historique, qui assure son rôle d’opérateur universel et multiservices se positionne comme un partenaire orienté innovation et opportunités avenir et propose à ses clients entreprises des solutions de dynamisation de l’économie par la transformation digitale. Ainsi, l’opérateur global leader sur le marché des télécommunications en Tunisie confirme encore une fois que son expertise technologique constitue un de ses atouts majeurs.