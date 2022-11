Epson obtient le statut Platinum d’EcoVadis pour la 3e année consécutive

Epson se place dans le 1 % des meilleures entreprises de son secteur.

Epson a obtenu, pour la troisième année consécutive, le statut Platinum d’EcoVadis, l’un des principaux fournisseurs d’évaluation des performances RSE des entreprises. Cette distinction vient récompenser les efforts de notre entreprise à l’échelle mondiale pour mettre en œuvre les normes les plus élevées en matière d’environnement, de travail et des droits de l’homme, d’éthique et d’approvisionnement durable, et souligne l’engagement et les initiatives d’Epson en la matière.

Le statut Platinum place Epson dans le 1 % des meilleures entreprises de son secteur, la société se distinguant notamment dans les domaines de l’environnement et de l’approvisionnement durable. La méthodologie d’évaluation indépendante repose sur un cadre de 21 critères de développement basés sur les standards internationaux et guidés par la communauté scientifique mondiale. Avec cette certification indépendante fiable, les clients d’Epson ont l’assurance que la société figure parmi les plus responsables de son secteur.

Organisme de certification dont la réputation n’est plus à faire en matière d’évaluation de l’engagement RSE des entreprises, EcoVadis couvre 200 catégories industrielles, 175 pays et régions ainsi que plus de 90 000 sociétés de toute taille à travers le monde. Le tout dernier statut Platinum obtenu par Epson est le reflet de son engagement continu et des améliorations notables apportées en matière de croissance durable au cours de l’année passée.

Cette certification Platinum est le résultat de la mise en œuvre continue par Epson d’initiatives mesurables pour aider à identifier et à résoudre des problématiques sociétales et environnementales. Epson a réalisé des progrès en ce sens en passant à une électricité 100 % renouvelable l’année dernière sur tous ses sites majeurs du Japon, devenant le premier fabricant à y parvenir, et œuvre désormais à faire de même sur tous les sites du groupe à l’échelle internationale d’ici 2023.

En tant qu’entreprise leader des nouvelles technologie, Epson s’engage à aider ses clients à réduire leur impact environnemental, ouvrant la voie à par la conception de solutions innovantes en matière d’ingénierie. Cela inclut la technologie Zéro Chaleur, les technologies d’impression peu énergivores et le PaperLab, qui transforme les déchets papier en nouveau papier via un processus quasiment sans eau. Ces solutions participent à l’atteinte d’opérations qui contribuent au développement durable, à un modèle circulaire et neutre en carbone.

Avec une orientation accrue sur des objectifs de développement durable de la chaîne d’approvisionnement et d’émissions neutres en carbone, l’outil de contrôle indépendant d’EcoVadis évalue la performance des entreprises en matière d’intégration des principes de développement durable dans leurs systèmes de gestion.

Yasunori Ogawa, Président Monde d’Epson souligne : « L’atteinte d’un développement durable est une priorité portée par notre entreprise, au travers de nos produits, technologies et opérations. L’obtention du statut Platinum pour la troisième année consécutive est le fruit d’une forte implication et témoigne de l’engagement et des actions constant des équipes Epson dans notre quête d’un avenir durable.

« La note obtenue démontre qu’en plus d’être un leader du marché pour l’excellence des produits et l’innovation, nous sommes également précurseurs pour faire de notre industrie un secteur plus durable.

« Conformément à notre vision environnementale pour devenir une entreprise négative en carbone d’ici 2050, nous continuerons à donner le meilleur de nous-mêmes pour atteindre les normes les plus élevées en matière de développement durable, à la fois en tant qu’organisation et en tant que membre de la communauté internationale. »

Henning Ohlsson, Directeur du développement durable, Epson Europe, ajoute : « En tant qu’entreprise, nous reconnaissons notre responsabilité pour contribuer positivement à la société. Se voir décerner le statut Platinum pour nos performances de la part d’EcoVadis pour la troisième année consécutive pour notre performance RSE est une réussite dont nous sommes très fiers et qui témoigne de nos actions continues. »

« Nous sommes conscients que le développement durable est de plus en plus important pour l’ensemble de nos clients et cette récente distinction confirme notre engagement pour montrer la voie afin d’améliorer notre société via de meilleurs produits et pratiques professionnelles. »

Epson s’engage à devenir négatif en carbone et à ne plus utiliser de ressources souterraines d’ici 2050 et a pris un certain nombre d’engagements mesurables en matière de développement durable et d’impact au niveau de la communauté. Engagée sur la résolution des problématiques sociétales, l’entreprise publie des informations détaillées sur ses initiatives environnementales, la création de valeur sociétale, la gouvernance d’entreprise et d’autres activités de RSE dans son rapport de développement durable.