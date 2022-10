Horizon: Quatre Conseils pour bien préparer votre retraite

La fin d’une carrière professionnelle, cela s’anticipe dès maintenant. Disposer d’une solide épargne, c’est capital en prévision de la retraite. Quel que soit votre profil d’épargnant, il est possible de souscrire à l’assurance Epargne Retraite Horizon de BH Assurance. Un complément de retraite adapté à tous les niveaux de vie avec des opportunités de cotisation pour fructifier son épargne par des placements financiers à un taux de rendement des plus avantageux.

Pour bien préparer votre retraite, voici donc les 4 conseils à suivre sans plus attendre.

Commencez à épargner au plus tôt

Par définition, l’Epargne Retraite ne se constitue pas au tout dernier moment. Dans l’idéal, elle se prépare même sur le très long terme. Il n’est donc jamais trop tôt pour commencer à mettre régulièrement de l’argent de côté pour votre retraite.

Avec Epargne Retraite Horizon, vous pouvez commencer votre plan avec une prime périodique minimale de 50 DT par mois et bénéficier des avantages fiscaux à court et long terme. Ce produit d'assurance vie de BH Assurance vous permet aussi de bien fructifier votre épargne sur toute la durée du contrat, et également de profiter d'un taux de rendement des plus intéressants sur le marché mais veillez à augmenter, régulièrement, les sommes versées. «Les petits ruisseaux font les grandes rivières», comme dit l’adage.

A titre d’exemple, avec seulement 12,500 DT de plus par semaine, vous épargnez600DT de plus par année. Sur 20 ans, à 5% d’intérêt, ça fait 19 693 DT.

Faire un bon usage du remboursement d’impôt

Il est très tentant d'optimiser ses économies d'impôts à court et long terme en souscrivant à un Complément d’Epargne Retraite et de profiter d’un complément de revenus, versé en capital ou en rente, au moment de la retraite. Avec la Loi de Finance 2021-Article 16, l’Epargne-Retraite Horizon vous garantit un cadre fiscal des plus avantageux. Vous pourrez par la suite profiter de ce remboursement d’impôt pour aller passer des vacances en famille ou de s’en servir pour le réinvestir dans un placement «Retraite». Mais gardez en tête que le meilleur moyen de se constituer une épargne solide est d’optimiser continuellement sa stratégie de retraite.

Que vous soyez salarié du secteur public ou privé ou fonction libérale, cette info est pour vous ! Avec une durée de souscription de 8 ans minimum, vos primes d'assurance sont déductibles fiscalement de l'assiette imposable de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques (IRPP) et ce dans la limite de 100000 DT de revenu par an et un taux de rendement minimum de 3,5% garantie sur toute la durée du contrat.

Renforcez votre protection sans trop d’effort

Renforcez votre protection grâce aux garanties additionnelles offertes dans votre assurance Epargne-Retraite Horizon:

• Un capital en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive

• Le doublement ou triplement du capital décès en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive à la suite d’un accident

• Une indemnité temporaire mensuelle en cas d’Incapacité Totale de Travail (ITT) supérieure à 90 jours

Le remboursement des frais des soins médicaux en cas d’hospitalisation, dans la limite de 5.000 DT par an.

Suivez instantanément l’évolution de votre épargne via l’application WININTI

Suivre en temps réel votre épargne constituée et en toute mobilité est possible avec l’application WININTI by BH Assurance. La gestion de votre contrat est aussi accessible en ligne pour payer selon votre choix.

Avec l’application WININTI, vous avez aussi accès à des services complémentaires comme celui d’accéder en ligne à votre attestation d’assurance vie pour l’exonération d’impôt.

Pour plus d’informations sur le produit, n’hésitez pas à consulter le site www.bh-assurance.com.