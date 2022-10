Quatre recommandations principales pour amortir les risques financiers et économiques en Tunisie et dans d’autres pays de la région MENA

Un groupe d’experts de haut niveau, dont les Tunisiens Mustapha Kamel Nabli et Leila Baghdadi ont été invités par le Forum de recherche économique à examiner le risque de la trajectoire de développement dans la région Afrique du Nord Moyen-Orient. Le rapport qui vient d’être publié formule notamment quatre principales recommandations composant des messages cohérents et complets sur les risques et les opportunités de la voie de développement de la région.

Cette Commission d’experts a été créée en mai 2022 par le Forum de recherche économique et le Finance for Development Lab. Elle comprend : Nesreen Barakat (Jordanie), Leila Baghdadi (Tunisie), Ishac Diwan (Liban), Karim El Aynaoui (Maroc), Ibrahim Elbadawi (Soudan), Alia El Mahdi (Egypte), Nada Eissa (Soudan), Mahmoud Mohieldin (Egypte), Mustapha Nabli (Tunisie), Omar Razzaz (Jordanie), et Maha Yahya (Liban). Le projet a été codirigé par Ishac Diwan et Ibrahim Elbadawi.

La Commission a été invitée à se concentrer sur les questions suivantes:

• À la lumière des récents chocs macroéconomiques majeurs, venant après une performance de croissance décevante au cours de la dernière décennie, quel est le risque de la trajectoire de développement actuelle dans la région MENA, et en particulier dans l'Égypte, la Jordanie, le Liban, le Maroc, le Soudan et la Tunisie, fortement endettés ?

• Comment éviter les crises financières et les récessions, et amorcer et commencer à soutenir une trajectoire de croissance plus élevée, plus inclusive et plus durable ?

• L'accent devrait être mis sur trois grands espaces politiques et sur la manière dont ils sont liés : (i) les mesures de sauvetage et de stabilisation de la dette ; (ii) les réformes structurelles novatrices liées à l'économie, à la société et au climat ; et (iii) la réforme politique et la responsabilité du gouvernement.

• Comment les réformes proposées peuvent-elles s'ajouter à un programme de progrès cohérent et spécifique à la région MENA, adapté aux réalités et aux défis de notre époque ? Quelles sont les principales recommandations aux gouvernements nationaux, ainsi qu'aux communautés régionales et internationales ?

• Il existe des rapports utiles d'organisations nationales, régionales et internationales sur des questions similaires. Mais ils ont tendance à être de style technique et de ton diplomatique. La responsabilité de la Commission était de ne pas fuir les choix très politiques auxquels les sociétés de la région MENA sont confrontées en ce moment historique.

En somme, le rapport vise à transmettre des messages cohérents et complets sur les risques et les opportunités de la voie de développement de la région.

Synthèse

Dans l'économie mondiale chaotique de l'après-COVID-19, avec la guerre en cours en Ukraine, le défi de s'adapter à la stagflation mondiale qui engloutit le monde est particulièrement difficile pour les pays importateurs de pétrole de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA).

Une commission régionale d'experts, travaillant sous les auspices de l'Economic Research Forum (ERF) et du Finance for Development Lab (FDL), a été chargée d'évaluer les risques macroéconomiques à venir et de formuler des recommandations sur la meilleure façon de les éviter.

Après un processus élaboré d'analyse, de consultation et de délibération, la Commission a formulé quatre séries de recommandations, qui sont développées dans le présent rapport :

Premièrement, les récentes ondes de choc macroéconomiques rendent catastrophique une situation économique déjà faible. Les dettes publiques augmentent rapidement pour atteindre des niveaux insoutenables. Le défi qui nous attend est de taille : l'inaction conduirait à une crise financière ; mais l'austérité seule ne pourrait stabiliser la dette qu'à très court terme et au prix de fortes tensions sociales. La croissance économique est déjà en baisse, la pauvreté en hausse et la classe moyenne encore plus affaiblie, autant de facteurs qui menacent une montée des troubles sociaux. L'incapacité à élaborer une réponse convaincante fait planer la menace d'un cercle vicieux de déclin économique, social et politique, y compris un repli sur le populisme et une polarisation sociale destructrice.

Deuxièmement, le défi immédiat de la dette oblige les pays à prendre des décisions douloureuses. Si une certaine réduction des dépenses publiques est inévitable, une grande partie du capital politique investi dans l'ajustement à un endettement élevé devrait servir à améliorer les perspectives de croissance.

Les dépenses publiques doivent être réorientées vers les filets de sécurité et les dépenses favorables à la croissance. La restructuration de la dette a ses limites et les pays ne doivent pas en attendre trop. Le soutien du FMI sera nécessaire. Il doit être plus généreux, mais il doit aussi être subordonné au lancement de stratégies nationales de relance crédibles, par opposition aux approches du passé fondées uniquement sur l'austérité.

Troisièmement, un cadre macroéconomique favorable à la croissance est nécessaire pour relancer la croissance.

Mais il n'est pas suffisant. Pour parvenir à modifier les attentes, des réformes structurelles sont nécessaires. L'agenda des réformes ne comprend pas seulement les "anciens" défis que sont l'amélioration des perspectives de croissance et la modernisation de l'État, mais il doit également aborder les nouveaux défis que sont la relocalisation et le changement climatique. Sur tous ces fronts, le programme de réforme à moyen terme doit être initié de manière crédible afin de créer un choc d'attente majeur susceptible d'affecter le court terme - pour encourager le secteur privé à initier une réponse de l'offre, et pour encourager les citoyens à commencer à construire la confiance sociale.

La quatrième recommandation est de reconnaître que les réformes économiques sont des exercices éminemment politiques qui doivent mobiliser les élites politiques pour travailler. Ces dernières ont besoin de croire que les risques à venir sont catastrophiques, mais qu'un avenir meilleur est possible, et de faire comprendre que les récentes ondes de choc macroéconomiques rendent catastrophique une situation économique déjà faible.

Une grande partie du capital politique investi dans l'ajustement à une dette élevée devrait servir à améliorer les perspectives de croissance.

Sur le plan politique, ils doivent organiser un dialogue ouvert avec le secteur privé et la société civile pour trouver de nouveaux arrangements mutuellement bénéfiques - politiques, sociaux et économiques - susceptibles de libérer le véritable potentiel des pays. Un processus graduel, s'il démarre sérieusement, est possible - une plus grande confiance dans les institutions et dans l'avenir soutiendra l'action collective et générera un processus vertueux de progrès sur tous les fronts. En outre, il existe d'énormes nouvelles possibilités d'étendre la coopération régionale et mondiale qui peuvent et doivent être mobilisées pour soutenir les programmes nationaux réformistes.

Leila Baghdadi est professeur d'économie à l'Université de Tunis. Elle est membre du conseil exécutif de la Banque centrale de Tunisie, membre du conseil d'administration de l'Economic Research Forum et rédactrice en chef adjointe du Middle East Development Journal.

Mustapha K. Nabli a occupé le poste de gouverneur de la Banque centrale de Tunisie entre 2011 et 2012. Il a été économiste en chef de la Banque mondiale pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord et, auparavant, ministre de la Planification et du développement économique au sein du gouvernement tunisien.