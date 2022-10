Un nouveau livre de Mustapha Kamel Nabli et Jeffrey B. Nugent : Le développement économique de la Tunisie

Pourquoi le développement économique de la Tunisie est-il meilleur que celui de la plupart des pays du Moyen-Orient mais pas l'Asie de l'Est. C’est l’analyse que développent Mustapha Kamel Nabli et Jeffrey B. Nugent dans leur livre « Tunisia's Economic Development Why Better than Most of the Middle East but Not East Asia » qui vient de paraître aux éditions Routledge.

Dans sa présentation, le livre identifie les différences de croissance et de développement, ainsi que les différents facteurs qui les sous-tendent, dans les pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord (MENA) ainsi que dans les pays d'Asie de l'Est sur la période 1960-2020. d'Asie de l'Est sur la période 1960-2020.

Il considère un très large éventail de facteurs, compare les situations initiales, les institutions, les politiques gouvernementales, et examine l'incapacité des gouvernements de la région MENA à mener à bien de réaliser non seulement des réformes politiques, mais aussi les types de économiques qui permettraient à leurs citoyens de prospérer dans un monde dans un monde de plus en plus globalisé.

Table des matières

1. Introduction : Les résultats économiques et sociaux de la Tunisie dans une perspective comparative

2. Transformation structurelle et croissance à long terme long terme en Tunisie et dans les pays de l'échantillon

3. Une perspective historique du développement de la Tunisie : Conditions initiales, stratégies et politiques

4. Pourquoi la Tunisie a-t-elle mieux réussi en matière de croissance et de développement que les autres pays de la région MENA ?

5. Pourquoi la Tunisie n'a-t-elle pas aussi bien réussi en matière de croissance et de développement économique que les pays les plus performants pays d'Asie de l'Est ?

6. Une analyse d'économie politique de l'équilibre dans le temps entre les rôles de l'Etat, des marchés et du secteur privé.

7. Soulèvements, démocratie et transition

8. Conclusions

Tunisia's Economic Development

Why Better than Most of the Middle East but Not East Asia

Mustapha K. Nabli and Jeffrey B. Nugent

Series: Routledge Political Economy of the Middle East and North Africa

https://www.routledge.com/Tunisias-Economic-Development-Why-Better-than-Most-of-the-Middle-East/Nabli-Nugent/p/book/9781032313993