Honda Tunisie présente le nouveau modèle CR-V Hybride à l’occasion de la TICAD8

La société Japanese Motors Company (JMC), concessionnaire agréé en Tunisie pour les véhicules particuliers du constructeur automobile japonais HONDA, a été le partenaire de la 8ème édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique qui a eu lieu les 27 et 28 août 2022, à Tunis

Depuis sa création en 1993, la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (« TICAD ») a déployé d'immenses efforts pour développer les opportunités de prospérité des économies africaines et leur importance pour la stabilité de la région et plus encore du monde.

La Tunisie a misé lors de cet événement sur le développement de sa coopération avec le Japon: une coopération basée essentiellement sur l’innovation et la technologie et sur l’avènement de nouveaux investissements directs aux PME et aux startups.

Partenaire de cet important événement, Honda Tunisie a saisi l’occasion pour présenter son nouveau modèle CR-V Hybride et ce en présence de M.Tetsuro Yano, Président de l’Organisation japonaise pour le développement en Afrique (AFRECO), M. Kenji Nishimura, Président, G Cube Co.,LTD, Dr Kanji Inoue, Directeur de l’institut , Institute, Inventeur de Inoue Balloon, Dr Tomotaka Naramura, Directeur, Clinical Engineering Global Promotion Foundation (CEGPF) et M. Hédi Ben Abbès, président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Tuniso-Japonaise (CCITJ).

Ce véhicule qui a défini une catégorie et qui redéfinit maintenant ce qu’un SUV (véhicule sportif-utilitaire ) compact peut être : réactif, doux et efficace. Son groupe motopropulseur hybride intelligent et très avancé offre une expérience de conduite fluide.

Le CR-V Hybride présente plusieurs caractéristiques. Son intérieur a été conçu pour maximiser la sensation de connexion entre le conducteur et la voiture. Les lignes épurées procurent une sensation d'espace, rehaussée par des matériaux contrastés avec des finitions magnifiquement travaillées. Les commandes ont été placées pour être intuitives et simples.

En tant que partie intégrante de la structure hybride du CR-V, la structure de carrosserie Advanced Compatibility Engineering™ (ACE™ - Ingénierie de compatibilité avancée) de Honda renforce la protection des occupants et la compatibilité en cas de collision frontale en répartissant l'énergie de collision de manière plus uniforme à l'avant du véhicule.

HYBRIDE mais pas que?

JMC HONDA TUNISIE a décidé de doter tous les CR-V HYBRIDE importés de la fameuse HONDA SENSING suite:

Honda Sensing est la suite de technologies de sécurité active de Honda. Ces technologies sont capables de détecter et de réagir rapidement aux dangers potentiels et d'assurer globalement une sécurité optimale au volant de votre véhicule Honda pour vous et votre famille.

Avec Honda Sensing, vous bénéficiez de technologies avancées d'assistance au conducteur, telles que le régulateur de vitesse adaptatif Honda, l'avertisseur de changement de voie, la prévention des changements de voie, le freinage automatique avec avertisseur de collision avant, et bien plus encore. Les autres fonctions de sécurité de Honda incluent LaneWatch, la surveillance de l'angle mort et une série d'améliorations structurelles qui rendent votre Honda sécuritaire dans toutes les situations.

L’objectif de Honda Sensing est de capter les dangers et de vous avertir. Par exemple, si votre Honda détecte qu’un autre véhicule freine soudainement, un signal d’avertissement se fera entendre. Si vous ne réagissez pas, la voiture appliquera les freins automatiquement pour vous. Si vous êtes sur le point de dévier de votre voie, le système pourra aussi vous avertir et même rétablir automatiquement la trajectoire.

Le nouveau CRV est doté de la suite complète HONDA SENSING incluant:

LKAS (Lane Keeping Assist System), i-Adaptive Cruise Control, RDM (Road Departure Mitigation System), FCW (Forward Collision Warning), LDW (Lane Departure Warning), CMBS (Collision Mitigation Braking System), ISA (Intelligent Speed Assist), TSR Traffic Sign Recognition System ; LSF (Low Speed Following), HBSS (High Beam Support System), BSI :(Blind Spot Information, RCTM ( Rear Cross Traffic Monitor).

Comme Tous les véhicules HONDA, le CR-V HYBRIDE est couvert par une garantie de 3 ans ou 100 000 Km premier terme échu.

Chez JMC HONDA TUNISIE, Le CR-V hybride est le premier modèle qui inaugure une nouvelle stratégie basée sur la transition vers l’électrification et l’avenir du marché automobile tunisien et mondial.

Pour plus de détails, cliquez ici: https://honda-tn.com/c-rv-hybride/

Pour en savoir plus contactez-le : 36 407 900

Honda the Power of Dreams.