Samir Marrakchi : Les préalables et les exigences de la gestion des fonds d’investissements

Le rapport de la Cours des comptes sur les défaillances relevées au niveau de la gestion du fonds régional de conversion des centres miniers pose la problématique de la gestion de ces fonds de soutien et en général la majorité des fonds publics créés sans aucune étude sérieuse sur les perspectives de pérennité de ces fonds et l’impact attendu pour contribuer au développement économique et au soutien de l’initiative privée. (Lire le Rapport)

Ces fonds ne devraient pas être considérés comme un outil de distribution de participations à fonds perdus mais d’opérations d’investissements rentables qui garantiront un retour sur investissement en rapport avec le risque moyen ou élevé que le banquier n’a pas le droit de prendre en bon gestionnaire de l’épargne collectée de ses clients.

Cette absence préalable d’une étude de faisabilité basée sur des critères de gestion de sélection et de répartition des risques et qui par les objectifs fixés établi la nature la qualité et la composition des compétences humaines nécessaires pour atteindre les objectifs souhaités.

Le fonds doit avoir une politique d’investissement clairement définie dont principalement :

• Le secteur d’intervention,

• La zone géographique,

• Le ticket moyen d’investissement par projet,

• La phase de développement du projet (création, développement ou transmission)

• Le rendement minimal exigé pour chaque intervention,

• L’exposition maximale du fonds pour une activité donnée rapportée à la taille du fonds,

• La politique du suivi des participations avec un accompagnement permanent de conseils fournis par des charges d’affaires expérimentés de grandes compétences capables de devenir des confidents du chef d’entreprises avec qui ils partagent le même souci de réussite et de performances,

• Et, en final les conditions de sorties qui engagent le fonds avec ses affiliés.

Si ces études de faisabilité étaient réalisées avant le lancement du projet on aurait compris que le capital investissement est un métier passionnant qui nécessite des compétences de haut niveau expérimentées ayant une maîtrise générale des finances de la technologie des aspects juridiques du code commercial et de l’environnement régional national voir international du projet d’où la nécessité de doter le fonds d’une équipe pluridisciplinaire travaillant en synergie pour pouvoir répondre aux attentes des chefs d’entreprises affiliées

Cette introduction qui paraît longue était à mon avis nécessaire pour mieux comprendre l’origine des défaillances de la gestion des majorités des fonds gérés par l’état qui au lieu d’être un véritable moyen de promotion de projets rentables à fortes valeurs ajoutées ils se trouvent eux même en difficultés financières qui nécessiteraient à leur tour une nouvelle capitalisation par des ressources des contribuables

Ces fonds ont été souvent confiés à des responsables n’ayant pas une idée claire de l’effort qui leur soit demandés et choisis parmi des fonctionnaires qui découvrent l’environnement entrepreneurial.

La même reproche est valable pour certaines banques qui ont créé des fonds uniquement dont l’objectif d’obtenir l’avantage fiscal ou de servir des entreprises clientes en difficultés pour sauver leurs crédits abstraction faite au retour sur la participation du fonds qui n’est qu’un produit secondaire.

À ce sujet, j’aimerais vous rapporter la réflexion d’un investisseur en capital risque américain qui était en passage à Tunis en mars 1990 et qui a appris que la Tunisie vient de créer sa première société de capital-risque tunisienne et arabe et a souhaité me rendre visite pour me faire part de son expérience et avoir plus d’informations sur notre société la SPPI. A la fin de notre entretien il m’a dit : « Monsieur vous avez le meilleur métier du monde mais on ne peut pas faire du capital-risque avec des banquiers », en référence à mes actionnaires et c’était tout le combat que j’ai mené pendant vingt ans…

Samir Marrakchi

Lire le Rapport intégral de la Cour des Comptes