Déballer le solide USD

Comme le dit le dicton, "l'USD est roi". Cette affirmation semble particulièrement valable ces derniers mois, puisque le billet vert s'est apprécié par rapport aux principales devises pour atteindre des niveaux jamais vus depuis près de deux décennies. Il est important de noter que cette évolution a été brutale et volatile, en particulier depuis que l'économie américaine s'est remise de la pandémie.

En fait, l'indice USD (DXY), une référence traditionnelle qui mesure la valeur du dollar par rapport à un panier pondéré de six grandes devises, s'est amélioré de plus de 10 % par rapport aux niveaux pré-pandémiques, de plus de 10 % depuis le début de l'année et de plus de 19 % par rapport au seuil post-pandémique du début de 2021.

Index USD

(Points d'indice DXY)

Sources: Bloomberg, analyse QNB

Cette appréciation a été généralisée, englobant toutes les grandes devises, y compris l'euro (EUR), le yen japonais (JPY) et la plupart des grandes devises des marchés émergents.

Toutefois, le mouvement ne s'est pas déroulé en ligne droite. Au début de la pandémie, le dollar a été soutenu par une importante demande de "valeur refuge" de la part des investisseurs mondiaux. Cependant, peu après, en l'espace de quelques semaines, le dollar s'est déprécié par rapport aux principales devises pendant environ six mois. Cela s'est produit entre mai 2020 et janvier 2021, lorsque les États-Unis ont mis en place des mesures de relance plus rapides et plus importantes que les autres économies. Mais le mouvement s'est plus que complètement inversé par la suite, conduisant à une appréciation plus profonde du dollar. Le dollar s'est amélioré de 17 % entre le pic et le creux par rapport à l'euro, de 24 % par rapport au yen et de 13 % par rapport aux devises émergentes. Cet article se penche sur les principaux facteurs à l'origine d'un tel retournement vers un USD plus fort sur les marchés des changes. Selon nous, trois facteurs principaux ont conduit à la récente augmentation de l'USD.

Évolution des principales devises par rapport au dollar américain

(normalisé, le 1er janvier 2020 = 100)

Sources: Bloomberg, analyse QNB

Premièrement, les différentiels de croissance ont favorisé les États-Unis par rapport à la plupart des autres pays. Avec une croissance du PIB de 2,5 % depuis les niveaux pré-pandémiques au quatrième trimestre 2019, les États-Unis ont présenté une performance économique bien plus solide que les autres économies avancées. Au cours de la même période, la croissance du PIB a été de 1,5 % dans la zone euro et de -0,6 % au Japon. De même, les écarts de croissance entre les États-Unis et les ME se sont considérablement réduits, ce qui indique une performance relative des ME plus faible. Une croissance relative plus rapide aux États-Unis tend à favoriser les investissements nationaux, attirant les capitaux étrangers. Cela soutient l'USD.

Deuxièmement, les taux d'intérêt réels anticipés, qui ajustent le taux d'intérêt à moyen terme par des mesures d'inflation prospectives, ont également évolué dans une direction favorable au dollar. Cela n'est pas seulement dû à l'attitude agressive de la Réserve fédérale américaine (Fed), mais aussi au fait que les prévisions d'inflation à moyen terme aux États-Unis ont diminué au cours des derniers mois. En revanche, les prévisions d'inflation ont augmenté dans la zone euro et au Japon, où les banques centrales sont beaucoup plus limitées en termes d'agressivité dans la lutte contre l'inflation, en raison d'économies plus faibles et de niveaux d'endettement plus élevés. Les écarts de taux d'intérêt réels sont un moteur important des flux de capitaux, car les investisseurs cherchent à allouer leurs ressources dans des actifs offrant des rendements réels élevés, ajustés au risque. La toile de fond a donc été négative pour l'euro et le yen par rapport au dollar...

Troisièmement, le dollar a également bénéficié d'une profusion de risques politiques, géopolitiques et autres menaces élevées et croissantes qui pèsent sur les conditions économiques mondiales et leurs perspectives. Cela rend le sentiment des investisseurs et des consommateurs vulnérable aux nouvelles à caractère négatif. Enfin, le dollar fait office de valeur refuge, ce qui a été confirmé par les turbulences géopolitiques en Europe et en Asie.

Dans l'ensemble, le dollar est fort en raison de la performance économique relative robuste des États-Unis, d'une Fed plus agressive et des tensions géopolitiques en Europe et en Asie. Bien que l'ampleur des mouvements de change ait été considérable, il est peu probable que le dollar soit poussé à la hausse au cours des prochains mois. En effet, nous pensons que le dollar devrait rester élevé pendant un certain temps. Les autres économies avancées devraient rester dans une position plus fragile en termes de croissance, de maîtrise de l'inflation et de risques géopolitiques.