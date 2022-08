La Fondation Arts & Culture by UIB rend hommage à M. Mohamed Ennaceur

Dans le cadre de la célébration de la fête de la Femme et de l’anniversaire de la promulgation du code du statut personnel, la Fondation Arts & Culture by UIB et l’Association Féminin by UIB ont eu le plaisir et le privilège d’organiser une visite guidée privée du musée archéologique d’El Jem et d’être partie prenante à la soirée de clôture de la 35ème édition du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem le samedi 13 août 2022.

A cette occasion, la Fondation Arts & Culture by UIB a scellé un nouveau partenariat avec l’association du Festival International de Musique Symphonique pour les trois prochaines éditions et ce en présence de l’ex-Président de la République, M. Mohamed Ennaceur.

La soirée de clôture était animée, avec brio, par Mme Rihab Sghaïer, cheffe de chœur de la chorale Angham by UIB et l’orchestre allemand Reflektor, accompagné de la chorale Tunisia 88.

Plusieurs personnalités ont fait le déplacement à El Jem pour assister à la clôture du festival et à l’hommage rendu à M. Mohamed Ennaceur qui a rehaussé la soirée de sa présence:

• M. Le Vice-Président de la Banque Mondiale, M. Ferid Belhaj

• Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, M. Marouane Abbassi

• Mesdames et messieurs les ministres, Mme Khadija Ghariani, Mme Sonia Mbarek, Mme Lamia Zribi et M. Nizar Yaïche,

• Les Ambassadeurs d’Allemagne, d’Argentine, d’Autriche et du Japon,

• Les représentants des ambassades de France, de Belgique, du Canada et de Suisse.

Lors de cette cérémonie, M. Ouassel Bahri, Secrétaire général de la Fondation Arts & Culture by UIB, a prononcé un discours émouvant à la louange de M. Mohamed Ennaceur que nous reproduisons ci-après :

« Chers honorables convives,

Au nom de la Fondation Arts et Culture by UIB, mécène principal du festival,

Au nom de l’Association Féminin by UIB,

Nous vous remercions de nous faire l’amitié, le plaisir et le privilège de votre présence à l’occasion de la soirée de clôture du Festival International de Musique Symphonique d’El Jem.

Cette cérémonie coïncide avec l’anniversaire de la promulgation du code du statut personnel et la célébration de la Fête de la Femme. C’est pour nous un véritable honneur d’avoir l’occasion de vous souhaiter, mesdames, une excellente fête.

A cette occasion, nous souhaitons rendre hommage aux membres de l’Association Féminin by UIB, présidée par Mme Ilhem Bouaziz, pour le travail accompli, depuis 2015, dans le cadre de la promotion de la Mixité, de la Diversité et de l’Inclusion.

Nous saisissons, également cette occasion, pour féliciter toute l’équipe du festival, et à sa tête messieurs Mabrouk Layouni et Ramzi Jenayah, pour la parfaite organisation de cette 35ème édition. Au nom de la Fondation Arts & Culture by UIB, présidée par M. Kamel Neji, nous saluons votre passion véhémente à faire rayonner ce festival, et au-delà, l’image de notre belle Tunisie.

Cette 35ème édition tant attendue, baptisée « Le Retour à El Jem », après deux années d’absence dictée par la crise sanitaire, a réuni de nouveau les fidèles du festival pour leur plus grand bonheur. Votre présence chers convives, ce soir, en témoigne.

Notre rencontre dans l’enceinte de ce joyau du patrimoine tunisien revêt un caractère symbolique. Ce merveilleux écrin représente la genèse de notre découverte de la ville d’El Jem.

C’est ici que tout a commencé, au printemps 2018, lors d’une visite privée, conduite par M. Mabrouk Layouni, dans les dédales de ce lieu à la fois mythique et mystique en nous faisant découvrir El Jem qu’il aime. El Jem que nous aimons depuis.

Il est primordial pour notre Fondation dédiée aux Arts et à la Culture de vous faire vivre cette expérience et partager avec vous ce moment de grâce. Cet amour que nous portons depuis à El Jem, nous sommes fiers et ravis de le partager avec vous.

Comme vous le savez, le Festival d’El Jem bénéficie, depuis 2018, du soutien de la Fondation Arts & Culture by UIB de nature à faire du Festival :

• Un Carrefour des arts, source de découvertes artistiques, plurielles et inédites,

• De favoriser l’émergence de talents et de soutenir les vocations artistiques œuvrant au rayonnement de la Cité,

• De susciter le progrès, l'accompagner tout en partageant des moments de joie, de convivialité, empreints d’arts et de culture.

L’accompagnement de la Fondation n’est pas uniquement financier. Nous nous associons à l’équipe du Festival dans une démarche de co-construction, de promotion de la culture, mais aussi dans une démarche de modernisation, de digitalisation et de développement, visant à assurer la Meilleure Expérience aux festivaliers.

Chers convives,

Nous sommes ravis de votre présence, ce soir, dans la mesure où nous allons signer une nouvelle convention triennale avec le Festival d’El Jem, inscrivant, ainsi, notre partenariat encore plus dans la pérennité.

Votre présence, cher M. Mohamed Ennaceur, donne à la signature de ce partenariat une symboilique particulière…

Vous, le maire de cette ville,

Vous, le père du festival international de Musique Symphonique d’El Jem,

Vous, le bâtisseur de la ville et en particulier des salles du musée qui nous abrite ce soir,

Vous, le visionnaire qui a su faire de sa ville un pôle d’attraction touristique et culturel,

Vous, qui avez su si bien su faire aimer votre ville, au point que Eve Rugierri intitula son émission « El Jem que j’aime »,

Vous, qui avez nourri de tant de rêves pour cette ville millénaire,

Vous, qui avez relevé tant de défis et tant fait pour El Jem et son majestueux amphithéâtre.

Permettez-nous, Monsieur le Président, de vous exprimer nos remerciements les plus chaleureux et toute notre gratitude pour tout ce que vous avez apporté à votre ville natale et à la Tunisie. » A conclu M. Ouassel Bahri, Secrétaire général de la Fondation Arts & Culture by UIB.