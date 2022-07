BNA : la RSE au cœur de la stratégie de développement de la banque

La BNA parraine 5 jardins d’enfants au Kef, Tozeur, Kairouan, Kebili et Tataouine

À l’instar de toute entreprise ; fondamentalement consciente des enjeux et défis socio-économiques à l’échelle nationale ; et s’imprégnant des standards à l’échelle mondiale, la Banque Nationale Agricole (BNA) n’a de cesse favorisé l’intérêt des générations futures. S’engager sur une stratégie de Responsabilité Sociétale et Environnementale soutenue et concrète. La BNA s’est joint à la communauté mondiale en signant le pacte mondial des Nations Unies et ainsi tend à atteindre les 17 objectifs de développement durable. Une stratégie déjà initiée et qui a valu à la BNA le titre de la “Meilleure Banque RSE 2022” ; décerné par le Forum International de la RSE à l’occasion du Trophée « Tunisia RSE Awards 2022 ».

A cette occasion, la BNA a organisé, jeudi 30 Juin 2022, une cérémonie qu’a abrité le Théâtre by BNA. L’objectif étant de célébrer cette concrétisation et réaffirmer plus que jamais son engagement socio-éco-responsable. Cela s’est, notamment, traduit par l’inauguration du club de chant dédié au personnel de la banque qui vient ancrer davantage la vision et la conception du modèle d’entreprise que la BNA souhaite bâtir, à savoir « le management par la confiance ».

Au-delà des aspects artistiques, la banque pense également à fournir à ses collaborateurs la possibilité de dépenser leur énergie et de bénéficier de l’effet positif de l’effort physique, en inaugurant sa salle de sport, totalement dédiée à ses collaborateurs.

Deux actions qui demeurent un levier solide initié par la BNA pour soutenir et contribuer à la concrétisation des ODD 3 et 8 respectivement “santé et bien-être” - “travail décent et croissance économique”.

En présence de M. Marouane El Abassi, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Mme Sihem Boughdiri Nemssia Ministre des Finances, Mme Hayet Ketat Guermazi Ministre des Affaires Culturelles, M. Fethi Sellaouti Ministre de l’Education, Mme Amel Moussa Belhaj Ministre de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Agées, et de Mme Nejia Gharbi Présidente du Conseil d’administration de la banque, M. Mondher Lakhal, Directeur Général de la BNA, a présenté les grands axes de la stratégie RSE de la Banque en revenant, notamment, sur les précédentes actions entreprises tant sur le plan culturel, sportif, social, environnemental ou encore éducatif.

A cet effet, il a réaffirmé l’engagement continu et inconditionnel de la BNA pour soutenir le secteur de l’éducation et ce, à travers la signature d’une convention entre la BNA et le Ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Agées portant sur le parrainage de la Banque de 5 établissements de jardins d’enfants publicssitués, respectivement, au Kef, Tozeur, Kairouan, Kebili et Tataouine. Tout en se référant à l’ODD 4- Éducation de qualité, la BNA aspire à travers ce parrainage à fournir à la jeunesse tunisienne un cadre agréable et propice à l’apprentissage dès leur plus jeune âge. L’objectif étant de garantir l’accès à toutes et à tous à une éducation équitable, gratuite et de qualité à travers toutes les étapes de la vie; car l’éducation est un droit humain fondamental et une force pour le développement durable et le développement de la société qui a besoin de l'éducation pour doter tous les individus des connaissances, des compétences et des valeurs nécessaires pour leur permettre de vivre dans la dignité, de se construire une vie et de contribuer à l’essor continu de la société tunisienne.