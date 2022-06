QNB Tunisie Sponsor Gold du 23ème Forum International de L'Economiste Maghrébin

Le Groupe QNB, la plus grande institution financière du Moyen-Orient et d'Afrique, a participé pour la septième année consécutive en tant que Sponsor Gold du 23ème Forum International de l'Economiste Maghrébin sous le thème : « La Tunisie face aux défis économiques des transitions écologique et énergétique » organisé les 13 et 14 juin 2022 à Tunis.

Cette participation s'inscrit dans le cadre de la volonté du Groupe QNB de marquer sa présence aux événements et initiatives les plus importants du secteur économique. En plus de partager son expérience internationale relative aux problématiques économiques d'intérêt commun comme partie intégrante de sa stratégie et de sa mission pour atteindre la durabilité dans les pays dans lesquels l’institution opère.

Après le succès des précédentes éditions du Forum, celle de cette année n’a pas dérogé à la règle et a vu la présence de plusieurs panels distingués de personnalités internationales et nationales, d'experts et d'universitaires dans le domaine économique ainsi que des représentants d'organisations gouvernementales. Les thèmes majeurs ont porté sur l'importance des changements environnementaux et le rôle des institutions tunisiennes pour y faire face.

QNB est présente sur 13 gouvernorats et dispose d’un réseau de 34 agences dont deux agences QNB First et 3 centres d’affaires pour les entreprises, situés à Tunis et Sousse et 4 bureaux de change (Trois à l’aéroport Tunis-Carthage, et le quatrième à l’aéroport de Djerba).