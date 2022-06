Dr. Neila Akrimi – Directrice Générale CILG-VNG International

Dr Neila Akrimi qui vient d’être nommée à la tête de CILG – CIB est titulaire d’un doctorat en droit de développement européen. Elle aligne plus de 15 ans d’expérience dans la gestion et la coordination de programmes destinés aux gouvernements centraux et locaux, y compris dans le monitoring et l’évaluation, les subventions, le monitoring financier et le management d’équipes internationales et de staffs locaux, ainsi que dans le domaine de la mise en place de réformes de l’administration publique et du Genre. Elle est spécialiste dans l’assistance technique aux institutions publiques, gouvernements locaux et régionaux, aux OSC’s dans la formulation de stratégie et de politiques pour le développement territorial, la décentralisation, la cohésion économique inclusive et durable.

Dr Neila Akrimi a exercé au début de sa carrière en 1998 la profession d'avocate au barreau de Tunis, et a intégré le ministère des Affaires Etrangères en Tunisie en tant que diplomate. Experte et chercheuse au sein du Centre d’Etudes et de Recherches sur le Partenariat Euro-Méditerranéen (CERPEM) de 2002 à 2007, elle a traité les questions liées au développement, au genre, au dialogue interculturel et à la dimension légale du partenariat euro-méditerranéen. En 2007, elle a intégré la VNG International à La Haye (Pays-Bas) comme directrice des programmes pour l’Afrique francophone en tant qu’experte sur la Gestion Municipale, l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, la décentralisation et la bonne gouvernance. Et depuis 2012, elle dirige CILG-VNG International, qui réalise plusieurs projets de coopération en Tunisie tout en gardant son portefeuille de Senior manager à la VNG International en charge de la stratégie et développement pour la région MENA.

Grâce à ses années d’expérience en tant qu'avocate, diplomate, chercheuse, conférencière, ajoutées à sa connaissance globale de la région MENA, de l'Europe, et du continent africain, Dr Neila Akrimi a pu accumuler une connaissance approfondie de l’environnement politique et administratif de plusieurs pays, des domaines de la transition démocratique, la réforme publique, la gouvernance locale et l’égalité des genres, qui constituent un avantage crucial pour une coopération internationale de développement local effectif et de gouvernance inclusive réelle.