TECHNOLATEX: L’art de la fabrication de gants d’examen médicaux tunisiens qui s’exportent, s’imposent et brillent à l’international

Tout pays repose sur un système de santé solide et stable, et qui pourvoie efficacement aux demandes de ses citoyens en hygiène, professionnalisme, éthique, et respect d’autrui. C’est dans cette optique que notre société a été créée. Pourvoir efficacement et qualitativement au système de santé en Tunisie avec une indépendance vis-à-vis de l’international.

TECHNOLATEX, entrée en production en 2015, est une société de production de gants d’examens médicaux à usage unique au capital 100% tunisien. Appuyée à son lancement par des experts référents dans la production des gants médicaux, elle est désormais forte de son propre know-how et a créé son département Recherche & développement au sein de son site de production.

Localisée dans la zone industrielle de Bouteffaha dans le gouvernorat de Béja, elle emploie un staff varié composé de 60 personnes et atteindra un effectif stable de 100 personnes en 2023.

Munie depuis 2017 des certifications internationales lui permettant d’opérer en Tunisie et d’exporter à travers le monde, elle vise désormais à entrer dans la cour des grands avec le lancement de 7 nouveaux articles à forte demande locale et internationale et améliorer son rayonnement. Forte de ses 7 années d’expérience dans la production de gants médicaux, TECHNOLATEX a parfaitement compris les attentes de ses fidèles clients: fiabilité et qualité du produit, disponibilité continue, adéquation des prix de cession en accord avec le cours des matières premières. Grammage conforme, élasticité supérieure à 450%, absence de trous, absence de défauts majeurs. Toutes ces caractéristiques se trouvent dans nos gammes de produits.

Ces produits actuels phares incluent la gamme MAINSURE et la gamme PROLITE.

MAINSURE et PROLITE sont des gants d’examens en latex naturel provenant de cultures certifiées et répondant aux exigences des normes standards internationales ISO-13485 et EN 455. Le strict respect de ces normes applicables a permis à MAINSURE d’être demandé en priorité par les professionnels du secteur médical public et privé. Nos gants sont plus résistants lors de l’utilisation, présentent moins de défauts visuels et mineurs, et offrent un grip supérieur tout en préservant la sensibilité du toucher. La différence entre MAINSURE et PROLITE étant que le premier est micro-poudré et de couleur blanc-ivoire, et le second étant sans poudre, polymérisé, et de différents coloris.

Notre vocation et défi sont humbles et sans artifice : améliorer la fourniture de notre système de santé en mettant à sa disposition des produits d’excellente qualité à prix réduit, diminuer la dépendance de notre pays des importations, créer et développer un savoir-faire tunisien pour exporter et porter le drapeau tunisien à l’extérieur de nos frontières. C’est ce à quoi TECHNOLATEX s’attelle depuis sa création.

Afin d’être mieux préparée et exploiter cette opportunité d’une meilleure couverture du local et d’ouverture vers l’international, la société se dotera d’une ligne de production de dernière génération qui permettra la production et le déploiement de nouveaux articles jamais produits au Maghreb.

Cette extension projetée en cette année 2022 nous permettra de consolider notre position de leader dans le domaine des gants UU mais aussi de diversifier considérablement notre panier produit.

In fine, TECHNOLATEX veut continuer à mieux satisfaire le marché médical tunisien en garantissant la disponibilité, même en temps de ruptures internationales, déployer des gants innovants et intelligents, répondant à des demandes spécifiques, puis s’étendre aux marchés de proximité grâce à la position stratégique du pays.

La société tient à remercier ses clients et utilisateurs fidèles, leur assure la disponibilité de ses articles et qu’une gamme complémentaire et étoffée verra le jour fin 2022 au rapport qualité-prix le plus attrayant.