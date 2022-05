Création d’une chaire UNESCO à l’INSAT : Former les ingénieur.e.s aux enjeux de la transition socio-écologique

Pr. Samir Hamza, Directeur de l’INSAT

Programme UNITWIN / Chaires UNESCO

Les chaires UNESCO sont établies au sein des universités dans le cadre du programme UNITWIN de l'UNESCO (programme pour le jumelage et la mise en réseau des universités), lancé en 1992. Elles visent à faire avancer la recherche, la formation et le développement de programme dans tous les domaines de compétence de l'UNESCO, tout en promouvant la coopération Nord-Sud et Sud-Sud.

Les principaux bénéficiaires de ce programme sont les établissements d'enseignement supérieur dans les pays en développement et les pays en transition. Un certain nombre de chaires UNESCO ont été créées au fil des ans sur divers thèmes liés à la culture, tels que la sauvegarde du patrimoine culturel matériel et immatériel, le tourisme durable, l'archéologie, la gestion des risques pour le patrimoine urbain, la muséologie, la conservation architecturale, etc.

Les Chaires et les réseaux ont évolué vers des pôles d'excellence et d'innovation aux niveaux régionaux ou sous-régionaux. Ils contribuent également à renforcer la coopération Nord-Sud-Sud. Le programme compte aujourd'hui plus de 650 institutions dans 124 pays. L'une des réussites de la coopération à travers ce cadre est le projet DD&RS entre l’INSA Lyon et l’INSAT. Aujourd'hui, la chaire mobilise un réseau informel mais très étendu d'institutions d'enseignement supérieur, avec l’objectif d’entreprendre des activités en Développement Durable et Responsabilité Sociétale (DD&RS).

Mise en situation du projet

Le projet de chaire a pour objectif de favoriser et d’accompagner une évolution majeure de la formation des ingénieurs autour de l’idée que tous les ingénieurs doivent développer une compréhension profonde, systémique, des enjeux de durabilité (ODD). Il est également essentiel d’amener les étudiants à identifier les leviers d’action possibles, à analyser les différents développements et à comprendre les dynamiques de transformation, dont ils seront eux-mêmes des acteurs clés.

Une telle évolution de la formation, à décliner dans toutes les spécialités d’ingénierie, passe par le développement de nouveaux contenus et de nouvelles approches pédagogiques (tout en considérant la transdisciplinarité), ce qui représente un véritable changement culturel, une promesse civilisationnelle, aujourd’hui à peine amorcé.

La chaire se déploiera sur trois volets principaux : la formation des formateurs, l’échange et la mutualisation de bonnes pratiques, la recherche-action en sciences de l’éducation sur l’introduction des enjeux socio-écologiques dans la formation des ingénieurs.

Domaine(s) ou discipline(s)

La chaire internationale “Former les ingénieur•e•s aux enjeux de la transition socio-écologique“ serait en cohérence avec les missions de l’UNESCO, en particulier autour des objectifs stratégiques suivants :

• Promouvoir l’interface entre la science, les politiques et la société ainsi que des politiques éthiques et inclusives en faveur du développement durable, au vu du respect humain et de son environnement.

• Soutenir le développement social inclusif et promouvoir le dialogue interculturel et le rapprochement des cultures.

Objectif général

L’objectif général est de promouvoir et accompagner une évolution majeure de la formation des ingénieurs afin que ces derniers, outre leur haut niveau technique et scientifique, puissent appréhender des enjeux socio-écologiques, à différents niveaux d’échelle, et devenir de réels acteurs du changement, capables d’aider leurs futurs employeurs à opérer leur transition face à ces enjeux sociétaux majeurs, qui se présente à nous.

Tout ingénieur ayant bénéficié de cette évolution de la formation, aussi bien à l’INSAT que dans les établissements partenaires, devrait ainsi être capable de:

• D’identifier les enjeux qui en découlent, dans une approche systémique pour pouvoir les assimiler.

• Développer une compréhension profonde des changements en cours relatifs aux impacts sociétaux et environnementaux des activités humaines.

• D’analyser et proposer des solutions potentielles, scénarios et leviers d’action possibles en prenant en compte une réflexion sur les enjeux éthiques.

Transfert de connaissances

Les avancées du projet se traduiront par des livrables partagés entre tous les partenaires. Les livrables d’intérêt général pourront faire l’objet de publications sur une ou plusieurs plateformes de mutualisation de ressources. Le transfert de connaissances sera également favorisé par des mobilités d’enseignants et/ou d’étudiants. Des séminaires d’échange seront également organisés (ouverts au-delà du consortium de la chaire) en présentiel et/ou en distanciel.

Contexte du projet de la chaire Unesco

Pour répondre aux attentes croissantes des étudiants et du monde socioéconomique, l’INSAT a adopté une feuille de route visant à inscrire les enjeux de la transition socioécologique au cœur de la formation, et ce pour tous les étudiants à partir de l’année universitaire 2022/2023, sur les cinq années du cursus. Un socle commun de contenus a été élaboré et va être décliné dans l’ensemble des départements de l’établissement, une partie pour des disciplines déjà existantes et une autre partie pour des enseignements nouveaux, qui lui sont dédiés, privilégiant une approche systémique et transdisciplinaire.

Nous sommes confrontés à un besoin de changement profond des habitudes de l’enseignement supérieur, qui privilégie encore largement le découpage disciplinaire. Il s’agit également d’un enjeu culturel au sein de la communauté éducative, dans la mesure où la conception du rôle et des responsabilités des ingénieurs évolue (bien au-delà du seul champ technique) et amène les enseignants-chercheurs eux-mêmes à reconsidérer leur rôle de formateurs.

La dynamique amorcée à l’INSAT depuis le mois de mars dernier rejoint celle d’autres établissements, en Tunisie comme à l’étranger. Des partenariats avec des acteurs de la société civile et du monde socio- économique sont également essentiels. Ce contexte nous amène à proposer ce projet de chaire qui vise à conjuguer les efforts des partenaires, avec une dimension interculturelle appuyée, en vue de mieux intégrer les enjeux socio- écologiques dans la formation des ingénieurs.

Aujourd'hui, l’INSAT élargie, plus qu’avant, ses partenariats socioéconomiques et lance des projets écologiques visant à économiser le l’énergie et conserver le patrimoine des oliviers.

Une semaine de formation DD&RS pour des partenaires de la Tunisie, Mauritanie et du Tchad à l’INSA de Lyon

Une rencontre a eu lieu à l’INSA de Lyon, qui a permis de mettre en commun des réflexions sur l'intégration du développement durable et de la responsabilité sociétale au sein de la formation d’ingénieur et de construire ensemble un plan d’action pour former les enseignants aux techniques pédagogiques et à l’éducation du développement durable.

Cette rencontre a aussi été l’occasion pour les partenaires de découvrir le chantier d'évolution de la formation, d'inscrire dans Climat Sup INSA, ainsi que de suivre un programme d’ateliers proposé par l’équipe ATENA, avec l'appui aux Techniques d’Enseignement, du Numérique et de l’Apprentissage en comptant sur les enseignants INSA.

Pour ce faire, une école d’été aura lieu à l’INSAT au mois d’octobre prochain afin de former les enseignants au DDRS et de renforcer le partage nord-sud.

Que conclure?

C'est un enjeu déterminant. Chaque enseignant doit donc avoir pour but primordial de relever le défi de la réussite, voire de l'excellence, en ayant comme souci permanent d'innover, de donner aux apprentissages un "pouvoir motivant" qui est de nature à satisfaire un besoin, à répondre à un intérêt, à stimuler l'initiative, à générer des projets et à créer des opportunités pour donner du sens à l'action pédagogique dans le but de faire progresser l'individu à son rythme et ce en fonction de ses propres possibilités. Un tel objectif n’est réalisable que par des stratégies constructives et équilibrantes, qui doivent s'articuler autour de ce que l'on peut appeler des activités structurantes par rapport à la finalité de formation. Le souci majeur de l'enseignant ne doit pas être, seulement, de cibler la maîtrise et l'utilisation du savoir et du savoir-faire acquis. Il doit également développer les apprentissages par une démarche d'auto-appropriation et d'approfondissement, progressive et intégrative, qui vise à gérer la diversité, à préserver la spécificité de l'être en formation, à développer son potentiel inventif et à parvenir à autonomiser le choix de ses démarches et de ses approches. Ces capacités, une fois acquises, permettent à l’étudiant la mise en œuvre et la mobilisation de ses connaissances scientifiques, procédurales, techniques et technologiques d’avoir des comportements socio-affectifs de qualité dans des situations différentes d'apprentissage.

L’importance de former des ingénieurs responsables, conscients des enjeux plurifactoriels liés à leur activité dans un monde en mutation profonde.

L’ingénieur doit, aujourd’hui, assumer une double responsabilité dans la société en maitrisant des techniques de plus en plus évoluées au service de la communauté, mais également en maitrisant les risques globaux qu’elles engendrent. C’est pourquoi nous invitons nos diplômés, avec conviction, à devenir des ingénieurs responsables.

Pr. Samir Hamza

Directeur de l’INSAT