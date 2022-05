Le Festival de l’Amandier débute ce vendredi à Sfax

L’amandier sera célébré en festival national qui débutera ce vendredi 20 mai 2022 à Sfax, dans une deuxième édition enrichie et attractive.

Placé sous l’égide du ministère de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, il se tiendra pendant trois jours jusqu’au dimanche 22 mai 2022 au centre culturel Borj Kallel, à l’initiative de la maison Gourmandise et l’Association du Patrimoine et des Propriétaires des Anciennes Demeures (APPAD).

Cette manifestation met en valeur les caractéristiques et les bienfaits de l’amandier dans diverses utilisations tant dans la pâtisserie que dans l'industrie. En effet, la culture de l’Amandier occupe la deuxième place après celle de l’olivier, répartis sur 87.000 hectares entre Sfax et les autres régions.

Différents ateliers et conférences, ateliers, animations, concours et rencontres scientifiques et patrimoniales seront proposés pendant les 3 jours du festival visant le développement du secteur de l’amandier dans la région et la promotion des produits du terroir.

A cette occasion, la présidente du comité d’organisation du festival de l’Amandier, Mme Radhia Kamoun a souligné l’importance de ce festival marqué par une programmation riche et variée. Cette dernière sera rythmée avec des rencontres, des conférences scientifiques assurées par des spécialistes universitaires et des experts du ministère de l'Agriculture, des ateliers pour la valorisation des déchets des amandes, des ateliers dédiés aux enfants portant sur la décoration à base de pâte d’amande et un défilé des créateurs de modes.

« Ce festival ambitionne à la valorisation du patrimoine, la promotion de la culture de l’amandier, l’accroissement de sa production et la protection des espèces locales. Il permet ainsi de mettre en relief les potentialités de la région afin de favoriser le développement des nouveaux produits de confiserie et d’encourager la recherche scientifique pour l’usage des amandes dans les pratiques médicales et pharmaceutiques ». Ajoute-t-elle.

Centre culturel Borj Kallel

Situé à 6 kilomètres sur la route de Gremda, le centre culturel Borj Kallel accueille des artistes et des créateurs dans divers les domaines et abrite une gamme étendue d’activités, des manifestations artistiques, des expositions de peinture, symposiums d’arts plastiques, dédicaces de livres, soirées musicales, ateliers pour enfants et autres.