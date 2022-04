Le Covid-19 devient progressivement endémique, mais les risques restent présents

Plus de deux ans après la découverte du Covid-19, la Chine semble à nouveau être l'épicentre de la pandémie. C'est du moins ce que l'on peut déduire des derniers gros titres. Cependant, en se focalisant trop sur la Chine, on perd de vue la situation globale, à savoir que la pandémie de Covid-19 est en train de s'estomper. En effet, grâce notamment à des vaccins efficaces, le Covid-19 devient progressivement une maladie endémique avec laquelle nous devons simplement apprendre à vivre.

Cette semaine, nous passons en revue les principaux indicateurs de la pandémie afin de démontrer que celle-ci est effectivement en train de s'estomper, avant de nous pencher sur les risques substantiels qui subsistent. Nous observons trois risques majeurs : la bataille entre Omicron et la politique de "zéro dynamique" de la Chine; la possibilité qu'une variante plus mortelle émerge; et l'héritage persistant de la pandémie elle-même et de la réaction politique des gouvernements.

Nouveaux cas confirmés quotidiens, par région

(moyenne mobile de 7 jours)

Sources: Notre monde en données (au 11 avril 2022), analyse QNB

Nous avons largement dépassé le pic de la vague de la pandémie causée par Omicron et ses sous-variantes. Un million (Mn) de cas Covid-19 par jour ont été enregistrés dans le monde au cours des derniers 7 jours à la date du 10 avril, en baisse par rapport au pic de 3,4 Mn atteint fin janvier 2022. Cependant, le nombre de cas reste beaucoup plus élevé en Europe et en Asie, par rapport à l'Amérique du Nord et au reste du monde (RdM), voir graphique. Les décès attribués au Covid-19 ont chuté encore plus rapidement pour atteindre une moyenne de seulement 3 400 par jour, après un pic de 11 000 en février 2022, et moins d'un tiers des pics causés par d'autres variantes l'année dernière. En divisant le nombre de décès par le nombre de cas, on obtient une estimation grossière du taux de mortalité, ayant chuté à 0,3 %, après avoir atteint le pic de 7,4 % en avril 2020. La large distribution efficace de vaccins est la principale raison pour laquelle le taux de mortalité a tant diminué. En effet, plus de 11 milliards (Md) de doses de vaccin ont été administrées, dont 1,7 Md de rappels. En conséquence, plus de 5 milliards de personnes ont reçu au moins une dose et 4,6 milliards ont été complètement vaccinées. Le niveau élevé et croissant des vaccinations dans le monde réduit la nécessité d'un confinement strict et d'autres mesures d'atténuation dans la plupart des pays, à l'exception évidente de la Chine. En retour, cela signifie que le vent contraire de la pandémie sur l'économie mondiale s'estompe. Toutefois, des risques subsistent.

Tout d'abord, la variante Omicron pose de graves problèmes en Chine et a enregistré 19 000 nouveaux cas de Covid par jour en moyenne au cours de la semaine écoulée, dépassant ainsi le précédent pic enregistré début 2020. L'augmentation du nombre de cas s'explique par le fait que la variante Omicron est beaucoup plus infectieuse que les précédentes variantes. En effet, la Chine a du mal à ramener les cas sous contrôle, même avec des confinements stricts dans les grandes villes comme Shanghai et Shenzhen. Goldman Sachs estime que 18 % de l'économie est actuellement soumise à des mesures de confinement et s'attend à ce que ces mesures restent en place jusqu'à la fin de l'année. Par conséquent, la Chine doit faire face aux coûts liés aux tentatives de confinement d'Omicron et à la possibilité que le confinement échoue et que le virus se propage dans une population relativement peu protégée. Il faut donc s'attendre à un ralentissement de la croissance chinoise en 2022, avec des répercussions sur les perspectives de croissance en Asie et au niveau de l’économie mondiale dans sa globalité.

Deuxièmement, le nombre encore élevé d'infections par le virus Covid-19 de la population mondiale offre au virus de nombreuses possibilités de muter et de produire de nouvelles variantes. Le processus d'évolution et de sélection naturelle favorise la création de nouvelles variantes qui sont plus infectieuses, mais moins mortelles. Avec un peu de chance, les scientifiques pourront mettre au point des injections de rappel adaptées aux nouvelles variantes, ou des vaccins contre le pan-coronavirus capables de s'attaquer à toutes les variantes. Cependant, il existe toujours un risque que nous soyons confrontés à une nouvelle variante, plus mortelle et toujours très infectieuse. En effet, le Premier ministre britannique Boris Johnson a refusé d'exclure de nouvelles dispositions relatives au Covid-19, déclarant qu'"il pourrait y avoir une nouvelle variante plus mortelle" qui apparaîtrait à l'avenir.

Pour conclure, nous regroupons nos principaux indicateurs et risques de pandémie. La pandémie s'estompe, mais le nombre de cas reste élevé, tout comme la probabilité que nous soyons confrontés à de nouvelles vagues avec l'apparition de nouvelles variantes. Cela signifie que l'économie mondiale devrait continuer à bénéficier du rebond de l'activité économique dans de nombreux pays. En revanche, les difficultés de la Chine face à Omicron pèseront sur l'économie mondiale en raison de la baisse de la consommation intérieure et de l'affaiblissement des exportations, ce qui augmentera la pression sur les transports maritimes et les chaînes d'approvisionnement.

Avertissement: Les informations contenues dans cette publication ("Informations") ont été préparées par la Qatar National Bank (Q.P.S.C.) ("QNB"), ce qui inclut ses succursales et ses sociétés affiliées. Les informations sont considérées comme fiables et ont été obtenues à partir de sources réputées fiables ; toutefois, QNB ne donne aucune garantie, représentation ou assurance de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la fiabilité des informations et ne peut être tenue responsable de quelque manière que ce soit (y compris en cas de négligence) de toute erreur ou omission dans les informations. QNB rejette expressément toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier en ce qui concerne les informations. Tous les hyperliens vers des sites Web de tiers sont fournis uniquement pour la commodité du lecteur et QNB ne cautionne pas le contenu de ces sites Web, n'en est pas responsable et n'offre au lecteur aucune confiance quant à l'exactitude ou aux contrôles de sécurité de ces sites Web. QNB n'agit pas en tant que conseiller financier, consultant ou fiduciaire en ce qui concerne l'information et ne fournit pas de conseils en matière d'investissement, de droit, de fiscalité ou de comptabilité. Les Informations présentées sont de nature générale : elles ne constituent pas un conseil, une offre, une promotion, une sollicitation ou une recommandation concernant les informations ou les produits présentés dans cette publication. Cette publication est fournie uniquement sur la base d'une évaluation indépendante de l'information par le destinataire, à ses seuls risques et responsabilités. Elle ne doit pas être utilisée pour prendre une décision d'investissement. QNB recommande au destinataire d'obtenir des conseils en matière d'investissement, de droit, de fiscalité ou de comptabilité auprès de conseillers professionnels indépendants avant de prendre toute décision d'investissement. Toutes les opinions exprimées dans cette publication sont celles de l'auteur à la date de publication. Elles ne reflètent pas nécessairement les opinions de QNB qui se réserve le droit de modifier toute information à tout moment et sans préavis. QNB, ses administrateurs, ses dirigeants, ses employés, ses représentants ou ses agents n'assument aucune responsabilité pour les pertes, les blessures, les dommages ou les dépenses qui peuvent résulter ou être liés de quelque façon que ce soit à la confiance accordée par toute personne à l'information. La publication est distribuée à titre complémentaire et ne peut être distribuée, modifiée, publiée, réaffichée, réutilisée, vendue, transmise ou reproduite en tout ou en partie sans l'autorisation de QNB. A la connaissance de QNB, les Informations n'ont pas été examinées par la Banque centrale du Qatar, l'Autorité des marchés financiers du Qatar ou toute autre autorité gouvernementale, quasi-gouvernementale, réglementaire ou consultative, que ce soit au Qatar ou en dehors, et aucune approbation n'a été sollicitée ou reçue par QNB concernant les Informations.