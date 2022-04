Présentation des résultats nets de Huawei de l’année 2021: Maintenir les investissements pour garantir un avenir prospère

La conférence de presse régionale sur le rapport annuel 2021 de #Huawei a été l'occasion pour Karl Song, Vice President, Corporate Communications de Huawei, d'évoquer les grands axes du développement du Groupe notamment dans la région #NorthernAfrica en 2022. La stratégie de restructuration des finances mise en place par Huawei semble claire : elle vise à maintenir les investissements tout en garantissant sa prospérité.

Dans son allocution, Karl Song revient sur les 7 points focaux établis par la firme chinoise pour maintenir sa croissance solide et régulière.

La performance globale de Huawei en 2021

Le chiffre d'affaires de 2021 a atteint 99,9 milliards de dollars, l’année c’est terminé dans une position financière solide.

En 2021, Huawei a généré un bénéfice net de 17,8 milliards de dollars avec une marge nette de 17,9%. Le flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation a augmenté de 69,4 %, avec une quantité suffisante de liquidités. Le ratio d'endettement est passé de 62,3 % en 2020 à 57,8 % en 2021, ce qui a améliorédavantage la structure financière et améliore l'efficacité opérationnelle. L’objectif de Huawei étant de générer plus de revenus et d’augmenter la rentabilité.

Huawei, un rôle majeur à jouer dans le déploiement de la 5G

En 2021, les activités liées aux opérateurs sont restées stables. Huawei a travaillé avec des opérateurs et des partenaires du monde entier pour faire progresser plus de 3000 applications 5G industrielleset fourni les meilleurs expériences utilisateur 5G dans 13 pays, dont la Suisse, l'Allemagne, la Finlande, les Pays-Bas, la Corée du Sud et l'Arabie saoudite.

Au cours de l'année écoulée, avec les opérateurs et les partenaires, Huawei a soutenu la transformation numérique de plus de 20 industries, notamment les ports, l'industrie manufacturière, les mines de charbon, la production d'acier et la chimie.

Dans les ports, la 5G a changé la façon dont les grues à portique sont exploitées. Auparavant, les grutiers devaient monter et descendre des grues de 30 à 50 mètres tous les jours, ce qui était vraiment difficile et fatiguant. Désormais, grâce à la 5G et à la vidéo haute définition, les grutiers sont en mesure de faire fonctionner leur équipement à distance et de travailler dans un environnement beaucoup plus agréable.

Dans les aciéries, la 5G fait du contrôle à distance une réalité, stimulant la productivité et permettant aux travailleurs d'échapper au bruit et aux températures élevées pour travailler dans un environnement plus sûr et plus confortable.

Dans le domaine de la santé, les applications innovantes rendues possibles par les réseaux 5G, telles que l'analyse d'images CT basée sur l'IA et les robots autonomes, ont considérablement amélioré l'efficacité des consultations et réduit le risque d'infection et la charge de travail du personnel de santé de première ligne pendant la pandémie.

Croissance du marché Entreprises

Les activités liées aux entreprises ont connu une croissance régulière. 11 solutions ont été lancées, basées sur des scénarios pour des secteurs clés tels que le transport, la finance et l'énergie. Des équipes intégrées ont été mis en place, notamment une équipe chargée des mines de charbon, une équipe chargée des routes intelligentes et une équipe chargée des douanes et des ports.

Diversification des activités grand public

Les activités grand publicse sont rapidement étendues à de nouveaux domaines, avec une croissance régulière des ventes d'accessoires intelligents, d'écrans intelligents et de Huawei Mobile Services tout au long de l'année. Au total, HarmonyOS a été installé sur plus de 220 millions de terminaux Huawei et a attiré 1900 partenaires d'écosystème.

Au cours de l'année écoulée, la compétitivité des produits de Huawei a également été largement reconnue par l'industrie. Huawei s'est classée 9èmesur la liste de Brand Finance des 10 marques les plus précieuses du monde en 2022, ce qui témoigne de la reconnaissance et de l'influence de la marque sur les marchés mondiaux.

Le numérique, catalyseur du développement

« Les technologies numériques et intelligentes sont devenues des moteurs essentiels du développement socio-économique et déclenchent un nouveau cycle de révolution industrielle. Ces technologies créent de nouvelles opportunités qui n'ont jamais été vues auparavant dans le secteur des TIC » a déclaré le Vice President, Corporate Communications de Huawei lors de cette conférence régionale.

40 millions de tonnes de CO2 en moins !

Le développement durable et écologique est devenu une mission reconnue à l'échelle mondiale. En tant que leader du secteur des TIC, Huawei a développé des technologies vertes innovantes qui rendent les produits TIC plus efficaces sur le plan énergétique.

À la fin de l'année 2021, les solutions numériques de Huawei avaient aidé les clients à générer 482,9 milliards de kilowattheures d'énergie verte et à économiser 14,2 milliards de kilowattheures d'électricité. Ces efforts ont permis de réduire les émissions de CO2 de 230 millions de tonnes, soit l'équivalent de la plantation de 320 millions d'arbres.

Huawei au deuxième rang mondial des investisseurs en R&D

En 2021, Huawei a augmenté ses investissements en R&D à 22,4 milliards de dollars, soit 22,4% de son chiffre d'affaires total. Les dépenses de R&D et le ratio de dépenses de R&D ont tous deux atteint leur plus haut niveau depuis 10 ans, et Huawei s'est classé au deuxième rang du tableau de bord de l'UE sur les investissements en R&D industrielle. L’investissement total en R&D au cours de la dernière décennie s'élève à plus de 132,5 milliards de dollars.

Huawei compte continuer à investir massivement dans la R&D afin de renforcer son innovation en matière d'ingénierie des systèmes et de conduire des changements fondamentaux dans trois domaines : les théories fondamentales, l'architecture et les logiciels.Ces innovations ont permis de maintenir la meilleure compétitivitédes produits Huawei malgré les défis auxquels la firme chinoise est confrontée.

En guise de conclusion, à Karl Song a déclaré que : « Plus la situation est dure, plus nous investissons dans l’avenir. Cette année, nous sommes restés fermes et solides malgré les difficultés de toute part. Pour l'avenir, nous savons que Huawei continuera à faire face à un environnement externe de plus en plus rude, mais nous sommes confiants dans notre capacité à poursuivre une croissance régulière. Nous poursuivrons notre collaboration ouverte avec des partenaires mondiaux afin de créer de la valeur pour les clients, les industries et la société dans son ensemble, de manière à pouvoir survivre, et survivre durablement »