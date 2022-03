1750 bénéficiaires de la caravane médicale multidisciplinaire au gouvernorat de Jendouba

Après le franc succès qu’a connu la caravane médicale organisée en décembre 2021, l’association One Day One Dream s’est lancée le défi de reconduire cette expérience au profit des habitants du gouvernorat de Jendouba le 26 et 27 mars 2022.

25 médecins bénévoles exerçant différentes spécialités ont répondu présent à l’appel lancé par l’association One Day One Dream sous l’égide du ministère de la Santé.

Deux jours durant lesquels les docteurs bénévoles ont réussi à ausculter 1750 personnes. De la cardiologie à la dermatologie, l’ophtalmologie, l’orthopédie, la radiologie ou encore les maladies psychiatriques pour les enfants, toutes ces spécialités ont été couverte par la caravane médicale.

Non seulement 900 habitants ont été bénéficiés par les différentes prestations sanitaire à l'hôpital régional d'Ain Draham et 850 à l'hôpital régional de Tabarka mais aussi 30 garçons ont été circoncis.

Cette caravane a également axé ses efforts sur les opérations de dépistage du coronavirus et sur la consolidation de la campagne nationale de vaccination et de dépistage du cancer du sein.

Le succès de la caravane n’aurait pas été réalisable sans la confiance et l’appui du ministère de la Santé et le soutien infaillible de nombreux partenaires notamment AMI Assurances, SVR, Teriak, Hikma, Clinique Internationale d’Ophtalmologie, Laboratoires Théa, Industrie Pharmaceutique Said (IPS), Ino Derma, Leaders magazine, Laboratoires Galderma, Freshka Distribution, ATB, Juventus AcademyTunisia, Laboratoires MédiS, Moncef jouets, hôtel la Cigale Tabarka, Pharmaghreb et Laboratoires Dalia.

Dorra Gara Ali, la fondatrice et la présidente de l’association One Day One Dream a déclaré à cet effet que : « Au vu du nombre de patients, la caravane à Jendouba a été un vrai succès répondant aux besoins dans la région. Le nombre de patients consulté a largement dépassé le nombre de patients attendus ». Avant d’ajouter : « je tiens à remercier sincèrement le ministre de la Santé, Ali Mrabet, son ministère, et la conseillère auprès du ministre de la santé, Inès Gmati, pour leur travail considérable, le soutien agissant et leur engagement indéfectible ainsi que tous les partenaires et les bénévoles de One Day One Dreamqui ont fait de cette caravane un succès et un vrai soulagement pour les habitants de la région. Nous nous sommes fait la promesse de faire de cette caravane médicale multidisciplinaire un rendez-vous semestriel ».

« Tout ceci n’aurait jamais été possible sans le dévouement, le sérieux et le travail rigoureux des 25 médecins venus de la fonction libérale et de la fonction publique qui n’ont pas hésité une seule seconde à nous rejoindre dans ce projet. Ils ont fait preuve d’une grande générosité autant de leur temps que de leurs moyens » a affirméla fondatrice et la présidente de l’association One Day One Dream, Dorra Gara Ali.