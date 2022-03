Slimen Elkamel, le peintre de Mezzouna qui interpelle à Paris

L’effet de surprise est total dans les milieux artistiques à Paris. Un jeune peintre tunisien, Slimen Elkamel (37 ans) créé l’évènement avec sa première exposition muséale «A cœur ouvert». Organisée à l’Institut du monde arabe du 4 février au 6 mars 2022, elle était également déclinée dans deux galeries parisiennes: La La Lande et Nouchine Pahlevan. Véritable saga d’un enfant de Mezzouna, sa terre natale située entre Sfax et Sidi Bouzid, qui révèle un rare talent de peintre. Poète dans l’âme, il tire de l’imaginaire de son enfance des expressions qui inspirent ses émotions et se traduisent dans son œuvre. Ses études à l’Institut supérieur des beaux-arts de Tunis n’ont fait qu’affiner son talent. Puis, l’exercice quotidien, assidu, et de plus en plus créatif, enrichira sa démarche. Ses œuvres connaissent alors un réel succès en Tunisie et à l’étranger. Slimen Elkamel enchaîne les expositions individuelles (Tunis, Londres), de groupe (France, Dubaï, Sénégal, Maroc, etc.). Elles figurent dans de prestigieuses collections.

Dans un livre qui lui est consacré par les éditions Skira, en collaboration avec la Galerie La La Lande, Jack Lang, président de l’Institut du monde arabe, met en exergue des aspects particuliers de ses toiles. «Son imaginaire rural, écrit-il en préface, jaillit en peinture et élargit les horizons du surréalisme dans des œuvres où résonnent les richesses des genres et des styles. Sincère, humaniste, Slimen Elkamel dépeint avec talent des gestes simples, intimes à l’existence, dévoilant la profondeur et l’unicité de chaque être.»