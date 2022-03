Le musicien, le Maestro Nejib Belhedi nous quitte !

Par Khadija T. Moalla - Comment parler de Nejib au passé, j’en suis incapable, car il est le présent, il est la vie ! Gentleman- séducteur, bon vivant, rieur… aimant tellement la vie, aimant tellement ses amis !!!

Nejib a tellement de cordes à son arc ! Comment décrire une si longue carrière, sans oublier de grands chapitres ? Musicien, metteur en scène, producteur…la Rashidiya, la télévision Tunisienne…et tellement d’autres lieu, tellement de souvenirs… !

En pareilles circonstances et quand on rend hommage, je suis supposée citer toutes tes productions, tes belles photos prises tout au long de ta carrière, le beau film, dont tu m’avais offert une copie: «La dance du feu», qu’avec la grande Salma Baccar et la sublime voix de Sonia M’Barek, tu as réussi à rendre la vie à notre légendaire Hbiba Mssika !

Debout avec la Rashidiya, avec ta contrebasse, avec Lotfi Bouchnak ou Zied Gharssa, ou Hasna Bjaoui… ou tellement de chanteurs…je ne pourrai pas tous les citer, ils se reconnaitront et ton public aussi.

Partir si tôt, trop tôt, cela ne devrait pas être permis ! Et pourtant, tu viens de le faire mon ami, contrevenant à toutes les règles du jeu dont nous avions convenues !

Ces deux dernières semaines, Donia t’a tenu compagnie et t’a racontée tout ce qui se passait, car elle savait que même endormi, tu étais plus réveillé que nous toutes et tous ! Et pendant ces deux longues semaines, tous tes amis ont tellement espéré, tellement prié pour que tu te réveilles et que tu éclates de rire en nous disant que tu nous as tous bien eu, et que c’était juste un des feuilletons de Ramadhan que tu préparais, juste une autre camera cachée !

Hier ta fille Maya est venue te rendre visite et t’a fait écouter de la musique, le plus beau cadeau qu’une fille puisse offrir à son papa, avant qu’il ne s’envole, tel un phénix vers un monde tellement meilleur !

Chapeau bas l’artisto, l’ami qui a réussi à se faire aimer par tellement de gens, qui aujourd’hui pleurent ton départ, mais qui comme moi, savent que tu continueras à vivre à travers tout ce que tu as appris à ta fille Maya, et tous les beaux souvenirs que tu as eu avec notre star nationale la grande Donia Chaouch !

Reposes en paix mon ami…une paix bien méritée, et n’oubli pas que les Phenix reviennent toujours, car la mère patrie que tu as adorée a besoin de toi, tellement besoin de toi !

Khadija T. Moalla