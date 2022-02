Samsung dévoile la Galaxy S22 series qui constituent une révolution en matière d’appareil photo, de jour comme de nuit

Les véritables innovations ne se contentent pas d’évoluer avec le monde – elles contribuent à le façonner. Pour créer les appareils qui nous font avancer, réécrire l’avenir et éclairer les zones plus sombres, nous devons continuer à briser les règles de ce qui est possible avec un téléphone intelligent.

Samsung vientdedévoiler les Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra. Une série de smartphones phares qui inspireront la créativité et les moyens d’expression des clients. Les appareils photo dynamiques avec traitement d’image intelligent avancé rendent chaque moment épique. La combinaison d’un design audacieux et de l’utilisation de matériaux responsables rend la série Galaxy S22 à la fois beaux et durables.

L’appareil photo le plus intelligent jamais conçu par Samsung

Grâce aux appareils photo de pointe des Galaxy S22, S22+ et S22 Ultra vous pourrez toujours capturer des images exceptionnelles. Grâce aux nouvelles fonctions révolutionnaires de Nightography de la série Galaxy S22, notamment un capteur 23 % plus grand que celui des S21 et S21+ et la technologie Adaptive Pixel, votre appareil photo est conçu pour laisser entrer plus de lumière, faire ressortir les détails et capturer les couleurs afin que votre contenu se démarque, même dans l’obscurité. Les modèles S22 et 22+ sont dotés d’un puissant appareil photo principal de 50 MP, d’un téléobjectif de 10 MP et d’un objectif ultra grand angle de 12 MP. De plus de ces caractéristiques la fonction Auto Framing (cadrage automatique) ajuste automatiquement la mise au point de l’appareil photo, de sorte qu’on peut cadrer jusqu’à 10 personnes avec une mise aupoint parfaite.

Les Galaxy S22 et S22+ sont équipés de la dernière technologie IA de Samsung. Grâce à l’AI StereoDepthMap, il est très facile de prendre des photos de portrait parfaites, et un algorithme IA avancé rend vos sujets plus beaux que jamais. Il en va de même pour votre ami à fourrure préféré : le nouveau mode Portrait du Galaxy S22/S22+ vous permet de prendre des portraits de qualité professionnelle de votre animal de compagnie pour la toute première fois.

Un design parfait et durable

La série Samsung Galaxy S22 est la série S la plus durable à ce jour. Les Galaxy S22 et S22+ sont les premiers modèles de la série S à être fabriqués en aluminium armé. Il s’agit de notre boîtier en aluminium le plus solide. Ce sont également les premiers smartphones à être équipés du nouveau verre Corning® Gorilla® Victus®+. L’avant et l’arrière de l’appareil sont constitués de ce verre résistant, de sorte que vous n’aurez pas à vous inquiéter si vous faites tomber accidentellement votre appareil.

Contribuez à construire un avenir durable avec Galaxy for the Planet

L’emballage du Galaxy S22 est fait de papier 100% recyclé, tandis que la couche protectrice est en plastique recyclé. Chaque étui pour smartphone est conçu à partir de matériaux écologiques certifiés UL, tels que le plastique PCR. Toutes ces initiatives s’inscrivent dans le cadre du projet Galaxy for the Planet.

Une sécurité à laquelle vous pouvez faire confiance

La série Galaxy S22 est sécurisée par le système Knox Vault de Samsung. Cette plateforme de sécurité dispose d’un processeur et d’une mémoire sécurisés qui isolent les données sensibles, telles que les mots de passe, les données biométriques ou les clés Blockchain, du système d’exploitation principal du téléphone.

Restez connecté à l’écosystème Galaxy

Parallèlement à la nouvelle série S22, Samsung présente une nouvelle gamme de tablettes et un ensemble de mises à jour pour la Galaxy Watch4, afin que les utilisateurs de Galaxy soient équipés de tout ce dont ils ont besoin. La série Galaxy Tab S8 ¬- composée des Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra – est la gamme de tablettes la plus polyvalente jamais proposée par Samsung. Construites et conçues pour répondre aux besoins en constante évolution des personnes qui travaillent, étudient, se divertissent et créent.

Disponibilité et précommande

Du 10 février au 14 mars 2022, la précommande des Samsung Galaxy S22 et S22+ sera possible sur https://www.s22preorder.tn/. Pour toute précommande d'un Galaxy S22+ ou Galaxy S22 Ultra, les clients béniniserons d'une Galaxy Tab A8 LTE et d'un Gold VIP Card offerts.Les Samsung Galaxy S22 et S22+ seront largement disponibles chez les opérateurs, via Samsung.com et les distributeurs de vente au détail en ligne. Les deux appareils seront disponibles dans les couleurs et les options de mémoire suivantes:

• Galaxy S22 et S22+ : Phantom Black, Phantom White, Green, Rose Gold dans les modèles 128 Go et 256 Go avec 8 Go de RAM