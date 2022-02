La Banque de Tunisie et des Emirats étrenne son nouveau siège au Centre urbain Nord

S’apprêtant à célébrer son 40ème anniversaire, la Banque de Tunisie et des Emirats (BTE) vient de s’installer dans son nouveau siège implanté au boulevard Béji Caïd Essebsi, l’avenue principale du Centre urbain Nord de Tunis. L’édifice,érigé sur un terrain d’une superficie de 2500 m2, est conçu dans une architecture alliant modernité, esthétisme et fonctionnalité offrant ainsi de bonnes conditions d’accueil de la clientèle et de travail pour le personnel. Il s’élève sur six étages, couvrant 15000 m2 et comprend, outre les bureaux et les salles de réunions, une salle polyvalente et un business center. Il abrite également l’agence centrale de la Banque aménagée dans un cadre attrayant.

Bâtiment intelligent, le nouveau siège de la BTE est entièrement connecté au réseau numérique. Respectueux de l’environnement, il est équipé d’un dispositif d’économie d’énergie permettant la modulation de la climatisation et de l’éclairage et assurant leur faible consommation.

Constituée en 1982 dans le cadre de la coopération bilatérale entre la Tunisie et les Emirats Arabes Unis, la BTE emploie 411 salariés permanents et s’appuie sur un réseau de 30 agences établies dans le Grand Tunis et l’intérieur du pays.