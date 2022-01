2021, Une année de distinctions pour Amen Bank

2021 a été une année de toutes les consécrations pour Amen Bank, qui s’est vu décernée cinq distinctions prestigieuses, ainsi que le renouvellement de deux certifications.

En effet, fidèle à sa stratégie globale, orientée vers la qualité de service et l’innovation, Amen Bank s’est vue décerner, pour la 2ème année consécutive, la récompense de la «Meilleure Banque en Tunisie» («Best Bank - Tunisia 2021»), par le magazine Global Finance.

Amen Bank a également obtenu du magazine Global Banking & Finance Review, deux prix: «Best Bank for Youth and Students Tunisia 2021» pour Amen First Bank, la 1ère Banque 100% en ligne en Tunisie, depuis 2015 et «Best Digital Wallet Tunisia 2021» pour AmenPay, la 1ère application de mobile payment, 100% tunisienne.

En complément de ces distinctions, Amen Bank a clôturé 2021, par une double récompense, remise par le label «Elu Service Client de l’Année 2022», en étant «Lauréate» dans la catégorie Banque, tout en étant également «Lauréate de tous les secteurs participants».

L’ensemble de ces récompenses conforte la position d’Amen Bank, en tant que Banque leader dans l’innovation, la digitalisation de ses process et la prise en compte permanente de l’expérience client. Il constitue l’aboutissement d’une stratégie reposant sur le développement de la relation client et l’amélioration continue de la qualité des services de la Banque.

Par ailleurs, et afin de répondre aux attentes de ses clients et de faire face aux risques de cyber sécurité qui pèsent sur les services bancaires numériques, Amen Bank a également obtenu le maintien de sa Certification ISO/IEC 27001:2013, par Tüv Rheinland Maghreb, pour la deuxième année consécutive et ce, sur l’ensemble de ses plateformes de banque digitale, dont notamment, Amen First Bank.

De plus et au cours de l’année écoulée, Amen Bank a pu confirmer sa certification MSI 20 000, ce qui reflète sa conformité par rapport aux standards des banques internationales, en termes de performance et de résilience financière.

Les nombreuses et prestigieuses récompenses, obtenues au cours de l’année 2021, valident la pertinence de sa stratégie globale basée sur l’innovation et reflètent la résilience d’Amen Bank, sa solidité financière et témoigne, de sa capacité à assurer une qualité de service, au niveau des exigences de sa clientèle, grâce à l’expertise de ses équipes.

NB:

Global Finance: «Global Finance» est un magazine mensuel anglo-saxon, fondé en 1987 et basé à New York. Il est distribué dans plus de 163 pays. Global Finance constitue une référence internationale dans le domaine de l’actualité financière...



Global Banking and Finance Review est un magazine financier de référence, basé au Royaume-Uni. C’est une plateforme de contenu financier, indépendante et digne de confiance, qui se concentre sur les tendances et les développements financiers mondiaux.



Le label ESCDA «Elu Service Client de l’Année», existe en France depuis 2007 et dans d’autres pays comme l’Espagne, le Royaume Uni, l’Allemagne et le Maroc. Il récompense la qualité du service client des entreprises volontairement enregistrées, en fonction de leur univers de consommation.



Le groupe TÜV Rheinland est un prestataire de services techniques et un organisme certificateur Allemand leader dans le monde. Créé en 1872 et ayant son siège social à Cologne, le groupe emploie environ 19 700 personnes et opère dans 62 pays.