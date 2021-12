Une vague de Covid-19 en Europe du Nord devient un vent contraire à la croissance économique

Durant l'hiver dernier, les gouvernements européens ont dû faire face à une recrudescence des nouveaux cas de Covid-19, due à des variantes plus infectieuses et au fait que le temps froid maintenait les gens à l'intérieur. Les seuls moyens à disposition pour gérer la situation à ce moment-là étaient des mesures strictes de confinement et de distanciation sociale. Cependant, l'interdiction des rassemblements sociaux pendant les fêtes de fin d'année n'a pas été une mesure très appréciée, aussi les gouvernements souhaitent-ils éviter que de telles mesures ne se reproduisent cet hiver. Heureusement, avec l'autorisation de vaccins efficaces, les gouvernements disposent désormais d'un outil puissant pour contrôler la pandémie.

Après un démarrage timide, les pays de l'Union européenne (UE) ont engagé des programmes de vaccination à leur rythme le plus rapide vers le deuxième trimestre de 2021. Cela a permis aux nouveaux cas d'infection par le virus Covid-19 de tomber à un niveau extrêmement bas en juin de cette année. Cela a également permis aux pays de l'UE de commencer à assouplir les restrictions, grâce à un temps estival plus chaud surtout avec l’augmentation des températures en été...

Graphique 1 : Nouveaux cas de Covid-19

(Moyenne mobile sur 7 jours par million de personnes)

Sources: Notre monde en données au 12 décembre, analyse QNB

Malheureusement, le nombre de contaminations a bondi depuis la fin du mois de septembre. Les pays d'Europe du Nord ont connu la plus forte augmentation, avec en tête : Autriche, Belgique, Allemagne, Irlande, Pays-Bas et Pologne. Cette semaine, nous démontrons que la complaisance à l'égard de la vaccination et de la rigueur des mesures de confinement explique pourquoi les "six pays complaisants" ont connu une hausse des taux d'infection plus importante que le reste de l'UE (graphique 1).

Tout d'abord, malgré des progrès initiaux plus fulgurants, le rythme de la vaccination dans les "six pays complaisants" a fortement ralenti au début du mois de septembre, et ce dans une proportion plus importante que dans le reste de l'UE (graphique 2). Alors que l'agence de santé publique de l'UE a recommandé d'accélérer le processus de distribution des troisièmes doses de rappel, le rythme de cette distribution a été plus lent dans les "six pays complaisants" que dans le reste de l'UE. En outre, les enfants vaccinés sont plus nombreux dans le reste de l'UE que dans les "six pays complaisants". Par exemple, la plupart des enfants au Danemark et en Espagne ont reçu au moins une dose de vaccin, tandis que l'Allemagne est à la traîne. Il y a quelque temps, les gouvernements italien et français ont rendu la vaccination obligatoire pour certains groupes de travailleurs, mais les "six pays complaisants" n'ont pris que récemment des mesures similaires.

Graphique 2 : Taux de vaccination

(Vaccinations totales pour cent personnes)

Sources: Notre monde en données au 12 décembre, analyse QNB

Cette complaisance et cette hésitation à administrer une première dose aux personnes non vaccinées, à convaincre les gens de prendre une deuxième dose, à autoriser une troisième dose de rappel pour les plus vulnérables et à vacciner les enfants, ont rendu les "Six Complaisants" plus vulnérables à la recrudescence des nouveaux cas cet hiver.

Deuxièmement, nous constatons également une différence notable dans la rigueur des fermetures depuis la fin du mois d'août, les "six complaisants" assouplissant davantage les restrictions, malgré le risque d'une poussée hivernale, tandis que le reste de l'UE a en fait renforcé les restrictions (graphique 3). Par exemple, entre septembre et début novembre, l'Autriche a assoupli la plupart de ses mesures de confinement pour soutenir sa reprise économique, et la Belgique a également rapidement supprimé ses mesures restrictives. Cette complaisance à l'égard des restrictions, associée à une résistance à la vaccination au sein de leurs populations, permet d'expliquer la poussée plus sévère enregistrée cet hiver dans les "six complaisants".

Graphique 3 : Rigueur du confinement 1

(0 = pas de confinement, 100 = confinement total)



1) L'indice de rigueur de l'Oxford Coronavirus Government Response Tracker est une mesure largement utilisée pour évaluer l'ampleur des mesures de confinement. Il s'agit d'une mesure composée des réponses des gouvernements dans les domaines suivants : fermeture des écoles, fermeture des lieux de travail, annulation des événements publics, restrictions des rassemblements publics, fermeture des transports publics, obligation de rester à la maison, campagnes d'information publique, restrictions des déplacements internes et contrôle des voyages internationaux..

Sources: Notre monde en données au 12 décembre, analyse QNB

En raison de la recrudescence des cas de Covid-19, les gouvernements des "six pays complaisants" ont été contraints de renforcer considérablement les restrictions (graphique 3). L'Autriche a décrété un confinement national le 22 novembre et rend la vaccination obligatoire à partir du 1er février 2022. L'Allemagne a décidé de restreindre l'accès aux services non essentiels (y compris les théâtres, les cinémas et les restaurants) aux seuls clients vaccinés. La Belgique et les Pays-Bas ont également introduit des fermetures partielles. Même la Pologne a renforcé les restrictions en réintroduisant des limites de capacité sur les services non essentiels. Les restrictions plus strictes ont permis de contenir la vague, de sorte que les pays disposent désormais d'une plus grande marge de manœuvre et peuvent se concentrer uniquement sur l'imposition des restrictions les plus efficaces.

Les restrictions plus rigoureuses auront un impact direct sur l'activité économique au cours des prochains mois. L'impact sera le plus marqué sur le secteur des services dans les six pays " complaisants ", car les visites de lieux de loisirs et de culture seront sévèrement limitées pendant les restrictions et les fermetures. Toutefois, l'impact pourrait s'étendre au reste de l'UE, car ces économies sont si étroitement interconnectées et intégrées. Nous nous attendons donc à ce que la croissance économique de l'UE soit plus faible que les 5,1 % prévus par le Fonds Monétaire International dans ses Perspectives économiques mondiales du mois d’octobre. Nous prévoyons également un schéma similaire en Amérique du Nord, les États américains qui ont les niveaux de vaccination les plus bas et les restrictions les plus souples connaissant également une augmentation des infections par le virus Covid-19 qui les obligera à renforcer les restrictions.

