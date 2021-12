Xiaomi Tunisia lance Deux Smartphones Haut de Gamme destinés à susciter la créativité Xiaomi 11T series

Xiaomi Tunisie lance Deux centrales de création de contenu Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro et un Xiaomi 11 Lite 5G NE actualisé.

Le leader mondial de la technologie, Xiaomi, a annoncé le lancement sur le marché tunisien, de trois nouveaux Smartphones de la famille Xiaomi 11 Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro - tous conçus pour inspirer la créativité des utilisateurs de Smartphones - et l’élégant Xiaomi 11 Lite 5G NE dans sa nouvelle version.

Xiaomi continue de révolutionner la photographie et la vidéographie avec les smartphones en offrant une multitude de fonctionnalités innovantes pour la réalisation de films «Cinemagic» dans Xiaomi 11T et Xiaomi 11T Pro. Fini le temps des équipements de fabrication de films lourds et coûteux, avec la série Xiaomi 11T, la technologie cinématographique de pointe est désormais disponible dans la paume des mains des créateurs.

Par ailleurs, le Xiaomi 11 Lite 5G NE ultra-mince et ultraléger est l'offre parfaite pour les utilisateurs à la recherche d'un Smartphone élégant haut de gamme qui inclut des fonctionnalités innovantes pour susciter la créativité et l’innovation.

Xiaomi 11T Pro : le produit PHARE ultime pour la réalisation de films cinématographiques avec des performances phénoménales

Xiaomi a franchi une nouvelle étape avec le lancement de la centrale cinématographique Xiaomi 11T Pro - le premier smartphone de Xiaomi à être lancé à l'échelle mondiale avec la technologie propre à la compagnie, 120W Xiaomi HyperCharge. Cette technologie de pointe permettra une charge à 100 % en seulement 17 minutes*, donnant aux créateurs plus de temps pour poursuivre leur créativité et minimiser les temps d'arrêt en garantissant une utilisation d'une journée complète. Ceci est réalisé grâce à des technologies innovantes telles que des pompes à double charge, une structure de batterie à double cellule, MTW, une application Graphene sur une batterie Li-ion et la technologie Mi-FC.

La sécurité de la batterie est garantie par une certification TÜV Rheinland Safe Fast-Charge System, 34 fonctions de charge et de sécurité de la batterie, une surveillance de la température en temps réel ainsi que d'autres mesures.

Tout cela, pendant que la plate-forme mobile phare Qualcomm® Snapdragon™ 888 fournit la puissance nécessaire pour propulser une pléthore de fonctionnalités d'IA.

Non seulement Xiaomi 11T Pro offre de nombreuses performances, mais il dispose également d'une puissante triple caméra configurée avec un pro-grade grand angle 108MP, un télémacro 2x et un objectif ultra grand angle 120°.

En plus de cela, le smartphone dispose de capacités informatiques de filmographie impressionnantes avec des modes cinéma one-click AI, un enregistrement 8K et HDR10+, permettant aux utilisateurs de capturer des séquences avec la même technologie intelligente ISO trouvée dans des appareils photo numériques.

Une véritable centrale Cinemagic ne serait pas complète sans un écran époustouflant, durable et réactif. Xiaomi 11T Pro est équipé d'un écran plat AMOLED FHD+ 120 Hz de 6,67 '' classé DisplayMate A+, TrueColor, Dolby Vision® et HDR10+, présente plus d'un milliard de couleurs, offre 1000 nits de luminosité maximale, un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 480 Hz et est protégé par une couche de verre Gorilla® le plus résistant à ce jour Corning® Gorilla® Glass Victus™. Avec Dolby Vision, les utilisateurs peuvent profiter d’images ultra vivides avec des couleurs éclatantes, une luminosité incroyable et des détails riches en contraste. L'écran dispose également d'un certain nombre de fonctions pour protéger les utilisateurs de la fatigue oculaire, telles que True Display qui ajuste automatiquement la température de la couleur en fonction des conditions environnantes ainsi que le mode de lecture 3.0.

Xiaomi 11T Pro complète tout cela avec l'audio immersif Dolby Atmos® ainsi que deux haut-parleurs dédiés avec SOUND BY Harman Kardon, apportant un son engageant et intelligible dans diverses catégories de contenu comme la musique, les films, les podcasts et les jeux.

Xiaomi 11T: la centrale cinématographique pour la création de contenu

Xiaomi 11T poursuit sa mission de rendre Cinemagic accessible à tous en offrant des fonctionnalités telles qu'une triple caméra haute résolution, ainsi qu'une suite d'outils alimentés par l'IA pour stimuler votre créativité et votre productivité.

Profitez de photos à couper le souffle avec la triple caméra Xiaomi 11T dotée d'un grand angle haute résolution de 108 MP, d'un ultra grand angle de 120° et d'une caméra télémacro 2x. Le smartphone combine cela avec ses modes cinéma AI en one-click pour sécréter les astuces des cinéastes professionnels tels que Time Freeze, Magic Zoom et d'autres types de plans compliqués en un seul clic tandis que le plus faible des sons prend vie de manière cinématographique avec Audio Zoom.

L'écran AMOLED plat Xiaomi 11T 6.67 '' 120 Hz offre également HDR10 + avec une netteté et une clarté cristalline époustouflantes, plus d'un milliard de couleurs, un assortiment de fonctionnalités de protections oculaires et un taux d'échantillonnage tactile jusqu'à 480 Hz, garantissant que le moindre appui sur l'écran permettra aux utilisateurs de capturer la photo parfaite, même dans un instant fugace.

Que vous tourniez ou montiez vos propres séquences cinématographiques, Xiaomi 11T vous accompagne tout au long de la journée grâce à un chipset MediaTek Dimensity 1200-Ultra économe en énergie, une énorme batterie de 5000 mAh et une charge turbo filaire de 67 W qui atteint 100 % en seulement 36 minutes*

Prix et disponibilité

Les Xiaomi 11T Pro et Xiaomi 11T sont disponibles en 3 couleurs élégantes avec une finition brossée, notamment le gris météorite, le blanc clair de lune et le bleu céleste.

Xiaomi 11T est disponible en deux variantes, 8 Go + 128 Go, 8 Go + 256 Go avec un prix de vente conseillé de 1499 DT et 1659DT respectivement.

Les variantes Xiaomi 11T Pro incluent 8 Go + 256 Go et 12 Go + 256 Go, avec les prix recommandés de 1999DT et 2159DT.

Les deux téléphones sont disponibles à l'achat chez les revendeurs agrées et les sites de vente en ligne ainsi que les opérateurs téléphoniques.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: Des performances de pointe logées dans un boîtier fin et léger

Xiaomi 11 Lite 5G NE dévoile une esthétique élégante mais aussi attirante, regroupant tous les avantages dans un corps ultra fin et léger, mesurant à peine 6,81 mm et 158 g **.

Le design est encore accentué par une épaisseur ultrafine de 1,88 mm sur les deux cadres supérieur et latéral, ainsi que quatre choix de couleurs élégantes.

Pendant que le Truffle Black, Bubblegum Blue et Peach Pink sont de retour, Xiaomi ajoute une toute nouvelle couleur, le Snowflake White, un blanc mat et givré semblable à la neige fraîchement tombée.

Grâce à l'écran DotDisplay AMOLED de 6,55’’, à la prise en charge TrueColor 10 bits et à Dolby Vision®, Xiaomi 11 Lite 5G NE offre une qualité d'image ultra-vivide, époustouflante avec des couleurs éclatantes, une luminosité formidable, un contraste et des détails magnifiques.

Poursuivant l'héritage de la famille Xiaomi 11, le Xiaomi 11 Lite 5G NE offre les meilleures prises de vue grâce à un capteur principal de 64 MP, un capteur ultra grand angle de 8 MP et un capteur télé macro de 5 MP. Fourni avec une boîte à outils de fonctionnalités basées sur l'IA, notamment le cinéma IA en un clic, des filtres vidéo cinématiques et un nouveau mode Vlog.

Doté de la plate-forme mobile Qualcomm® SnapdragonTM 778G 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE exploite la puissance de la 5G*** pour améliorer votre expérience quotidienne. Avec une connexion ultra-rapide à portée de main, vous pouvez diffuser des vidéos HD ou des jeux sans Lag et profiter d'appels vidéo d'une clarté cristalline. L'appareil est également équipé d'une batterie de 4250 mAh et d'une charge rapide de 33 W.

Prix public conseillé est 1359DT, Xiaomi 11 Lite 5G NE est disponible dans la version 8 Go+256 Go, chez les revendeurs agrées, les sites de vente en ligne et les opérateurs téléphoniques.