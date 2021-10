Dr Reinincke à la tête du German Orient Institute

L’ancien ambassadeur d’Allemagne à Tunis, Dr Reinincke (2014-2020), a été investi d’une nouvelle fonction. Jusque-là conseiller auprès du ministère de la Coopération sur la coopération digitale avec les pays d’Afrique du Nord, en collaboration avec la GIZ, la KFW et d’autres institutions, il vient d’être désigné directeur du German Orient Institute, et coopté membre de son conseil d’administration. C’est le plus ancien institut privé de recherche scientifique sur le Proche et le Moyen-Orient en Europe.

Fondé en 1960 par l’association à but non lucratif German Near and Middle East Association (NUMOV), il a pour objectif la promotion et l’approfondissement des relations entre la République fédérale d’Allemagne et les États et sociétés du Proche-Orient, de la région, du Maghreb à l’Afghanistan et au Pakistan, dans les domaines de la science, de l’économie, de la culture et de la politique. Outre des séminaires qu’il organise, il publie régulièrement des ouvrages scientifiques et diverses études de conseil politique.