Qui est Taieb Baccouche ?

• Né à Jemmal (Tunisie) en 1944

• Professeur universitaire spécialiste en linguistique arabe et générale, militant des droits humains, dirigeant syndicaliste, ancien ministre et actuellement secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (UMA). Taïeb Baccouche a occupé différents postes clés en tant qu’homme politique, militant des droits humains, syndicaliste et universitaire chercheur.

• Secrétaire général de l’Union du Maghreb arabe (depuis le 1er août 2016)

• Ministre des Affaires étrangères de Tunisie (février 2015 - janvier 2016)

• Ministre de l’Éducation et porte-parole du Conseil des ministres du 17 janvier 2011 au 24 décembre 2011 dans le gouvernement de transition post-révolution.

• Membre fondateur en 2012 et secrétaire général du parti Nida Tounes, sous la présidence de Béji Caïd Essebsi et vice-président (2015- 2016).

• Titulaire d’un doctorat d’Etat en linguistique et d’une agrégation d’arabe (Université ParisSorbonne 1980 et 1968). Il a occupé plusieurs postes universitaires : enseignant-chercheur et professeur de l’enseignement supérieur (1969-2004), secrétaire général des Rencontres linguistiques méditerranéennes (depuis 1998) membre fondateur et président de l’Association tunisienne de linguistique (1995- 2002).

• En tant que défenseur des droits humains, Taïeb Baccouche a été le président de l’Institut arabe des droits de l’Homme (de 1998 à 2011) et en est actuellement président honoraire.

• Entre 1996 et 2011, il est le directeur de la Revue Arabe des Droits de l’Homme, membre fondateur de la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’Homme (1976). En outre, M. Baccouche a été le fondateur et le président de l’Association de la recherche scientifique pour le développement (janvier 2011) et en est actuellement le président d’honneur. Il a également été le fondateur et le président de l’association Rencontres de libre pensée en 1989, ainsi que de l’association « Rencontres Maghrébines » à la fin des années quatre-vingt.

• En tant que syndicaliste, M. Baccouche a été secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (Ugtt) (1981- 1984) et directeur du Journal Echaab (Le Peuple) de 1981 à 1985.

• M. Baccouche est auteur et coauteur d’environ vingt-cinq ouvrages (en français et en arabe) et d’une cinquantaine d’articles en linguistique (en français et en arabe) publiés dans des revues et des encyclopédies internationales. Il a rédigé plusieurs articles et quelques ouvrages de sociopolitique et relatifs aux droits de l’Homme (en français et en arabe).

La Version Française Du Livre

« Bourguiba, tel que je l’ai connu révélations d’entretiens à propos de la crise syndicale de Taïeb Baccouche »

Editions Leaders, Octobre 2021, 28 DT

www.leadersbooks.com.tn