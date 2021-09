Inauguration de la 30ème agence BTE à Jendouba

Dans le Cadre du développement de son réseau commercial et afin de se rapprocher encore plus de sa clientèle dans la région du Nord-ouest, la Banque de Tunisie et des Emirats a inauguré sa 30ème agence dans le gouvernorat de Jendouba lors d’une cérémonie présidée par son Directeur Général Monsieur Jalel Azouz.

Cette nouvelle agence s’inscrit dans une optique d’une plus grande proximité avec sa clientèle dans le gouvernorat de Jendouba qui compte 404 047 habitants en vue de lui offrir une vaste panoplie de produits et services bancaires pour les particuliers, les professionnels et les entreprises moyennement une tarification avantageuse et une quantité de service distinguée.

A cette occasion, M. Jalel Azouz, Directeur général de la BTE a déclaré « aujourd’hui, nous sommes heureux de nous rapprocher encore plus de notre clientèle à Jendouba afin de lui fournir nos meilleurs produits et services toujours plus variés et plus innovants et répondant à ses besoins avec les meilleurs conditions.

Par ailleurs la BTE consolidera aussi son rôle pour contribuer à la dynamique économique dans la région:

• Grâce à son produit d’épargne évolutive ‘’ Progressito’’, la BTE vous garantit le meilleur taux de rémunération sur le marché qui atteint 6.75%.

• Toujours en quête d’innovation et afin de faciliter l’accès à distance à ses services, la BTE lance prochainement son agence virtuelle «NEO BTE» qui s’inscrit dans le processus de digitalisation adopté par la Banque.